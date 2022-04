‘MAFS’-kijkers snappen niks van onverwachte wending tussen Joep en Caroline

Kijkers snappen niet wat er in het koppie van Joep omgaat. ‘Hoe kan je nou zo ‘aanrakerig’ en gek van iemand zijn en daarna ineens op alle vlakken een afkeur hebben voor iemand?’ klinkt het op Twitter.

Ineens twijfels over het huwelijk

In Married at first sight stappen koppels met elkaar in het huwelijksbootje, zonder elkaar ooit eerder gezien te hebben. Ook Joep en Caroline gingen deze uitdaging aan, maar na een succesvolle trouwdag en een romantische huwelijksreis op Kreta, ziet Joep het samenwonen met Caroline tóch niet zitten.

Hoewel Joep tijdens de reis zelfs een tatoeage liet zetten als aandenken aan dit avontuur, vertelt hij in de aflevering van dinsdagavond dat hij ineens toch twijfels heeft over het huwelijk met Caroline. “Wat ik wel heel erg merkte is dat ik toch wel iets meer outgoing was en dat ik eigenlijk continu leuke dingen wilde blijven doen en Caroline zocht juist heel erg die rust op”, legt Joep uit. “Daar is helemaal niks mis mee, ik respecteer ook hoe zij is, 100%. Maar daarom ben ik me wel gaan afvragen of het matcht met mij en mijn leven.”

Joep zit samenwonen met Caroline niet zitten

De volgende stap is eigenlijk samenwonen, maar dat hoeft voor Joep nog even niet. “Het voelde voor mij niet prettig dus ik wil dan, voor mezelf en voor Caroline, er ook geen lang verhaal van maken. Er zit verder geen romantiek bij of een vlindertje dat toch even komt kijken.” Deze omkeer van Joep is enorm schrikken voor Caroline. “Ik had wel verwacht dat er wat stappen terug gezet zouden worden, dat is ook logisch als je weer in je eigen leven komt. Maar ik had wel het idee dat-ie al iets meer een keuze had gemaakt.” Dat neemt niet weg dat Caroline nog altijd openstaat om te zien waar het huwelijk strandt.

Na een gesprekje met MAFS-expert Eveline Stallaart is Joep toch bereid enkele dagen te gaan samenwonen met Caroline. Maar het begint wel een beetje rommelig, aangezien hij gelijk laat weten dat hij de eerste avond al van zes uur ’s avonds tot drie uur ’s nachts moet werken.

Heftige reacties van kijkers

Kijkers vinden het gedrag van Joep erg opvallend. Ze begrijpen niet hoe hij Caroline tijdens de huwelijksreis zo veel kusjes en knuffels kan geven, en haar dan bij thuiskomst liever niet meer wil zien. ‘Wat een denigrerende houding naar Caroline toe. Experts moeten ingrijpen en Caroline in bescherming nemen. Heel naar mannetje die Joep’, schrijft een kijker. Een ander reageert met: ‘Wat een ongelofelijke hork. Waar heeft die lieve Caroline dit aan verdiend? Hij moest zich diep en diep schamen.’ Kijkers geloven niet dat Joep echt moest werken. Bovendien hebben ze door zijn eerdere deelname aan het programma The bachelorette het idee dat Joep alleen maar aan Married at first sight meedoet om een BN’er te worden. ‘Alles voor de fame bij Joep’, klinkt het.

Bron: Married at first sight, Twitter