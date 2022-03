‘MAFS’-kijkers verbaasd over rustige Maurice tijdens confrontatie met Arjan

De experts nodigde het stel uit voor een laatste gesprek. Kijkers staan versteld hoe rustig Maurice blijft tijdens deze confrontatie met Arjan.

Arjans paniekaanvallen

Gelijk aan het begin van het avontuur twijfelde Arjan al aan zijn match met Maurice. Tijdens de openingsdans voelde hij zich erg ongemakkelijk en tijdens de huwelijksnacht kreeg hij zelfs meerdere paniekaanvallen. Hij voelde ‘nul komma nul’ aantrekkingskracht en zag Maurice eerder als een broer dan als een partner. Er zat voor hem niets anders op dan het huwelijk te eindigen. Dit deed hij in de vorige aflevering, maar kijkers hadden niet verwacht dat hij het zou wagen dit via een brief te doen.

Hij heeft het geen kans gegeven

Om het huwelijk officieel ten einde te laten komen, nodigen de experts en presentator Carlo Boszhard Maurice en Arjan uit voor een laatste gesprek. Carlo vraagt Arjan waar het mis is gegaan. “Ik zie hem meer als een broer”, legt hij uit. “Ik voel daar verder die aantrekkingskracht niet in.” Seksuoloog Eveline neemt daar echter geen genoegen mee. “Dat is niet onderzocht. Voor hetzelfde geld is Maurice heel anders en totaal geen broertype. Die kans heb je het nooit gegeven.”

Complimenten voor Maurice

Ook Maurice mag zijn zegje doen en dat doet hij heel netjes. Ieder ander zou deze gebeurtenis zijn of haar stem waarschijnlijk verheffen, maar Maurice zou Maurice niet zijn als hij niet rustig en met respect zijn kant van het verhaal zou vertellen. Hij vindt zijn verklaring niet voldoende. “Dan nog was je erin gestapt vanaf de trouwdag als vrienden. En heel eerlijk: dat vind ik in dit experiment niet acceptabel. Niet naar mezelf toe, want ik was niet op zoek naar vrienden. Nu zit ik hier vroegtijdig op een bank om iets af te ronden. Dat is toch het doel van het experiment niet? Ik heb het niet eens kunnen laten zien.”

Kijkers zijn onwijs trots op hoe Maurice met de situatie omgaat. “Heel erg goed hoe helder Maurice zich uitspreekt. Zo eerlijk”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Complimenten voor Maurice, zo kalm je zegje kunnen doen... Ik vind het knap.”

Opnieuw op zoek naar geluk

Kijkers zijn dan ook blij als Maurice aan het einde van de aflevering goed nieuws krijgt. Er staan namelijk drie mannen te trappelen om met hem op date te gaan. “Hopelijk krijgt hij weer vertrouwen in de toekomst. Dat verdient-ie”, en “Heerlijk dat de aflevering eindigt met een stralende Maurice”, klinkt het op Twitter.

