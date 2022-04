‘MAFS’-kijkers vinden dat déze kandidaat (net als Maurice) een tweede kans verdient

Dit vinden de kijkers van Married at first sight erg zielig voor Caroline, die zo haar best doet. Ze gunnen haar dan ook, net als Maurice, een paar nieuwe dates.

Geen vuurwerk

In dit populaire programma stappen koppels met elkaar in het huwelijksbootje, zonder elkaar ooit eerder gezien te hebben. Joep en Caroline gingen deze uitdaging aan en werden aan elkaar gekoppeld. Maar na een mooie trouwdag en een romantische huwelijksreis op Kreta, zag Joep het samenwonen met Caroline tóch niet zitten. Hij vroeg zich af of Caroline wel matcht met hem en zijn leven. “Het voelt niet verkeerd, maar het is ook geen vuurwerk. Dat wil je wel en dat vind ik dan lastig”, zei hij tegen MAFS-expert Eveline.

Een restje vaat op het aanrecht

Toch zet hij het experiment voort. Caroline komt bij hem wonen, maar echt quality time komt er niet van. Joep laat gelijk weten dat hij die avond moet werken. En als hij dan thuiskomt, verwacht hij dat zijn huis netjes is. “Er stond nog een klein beetje vaat op het aanrecht voordat ik wegging. Ik had stiekem wel gehoopt dat m’n vrouw dat zou opruimen, maar nee. Dat was wel jammer.”

Bungeejumpen blijkt een test

De volgende dag gaan de twee een dagje naar Scheveningen. Het idee is om te gaan bungeejumpen, maar dat durft Caroline niet. “Ik volg mijn vrouw om te kijken hoe ver ze gaat. Als ze iets minder leuk vindt, wil ik zien waar ze mee komt om te laten zien dat ze wel een keer een drempeltje over durft te stappen.” Die opmerking kan Caroline duidelijk niet waarderen.

Teleurgesteld

Na dat uitje zit het samenwonen er voorlopig alweer op. De twee hebben dus niet echt veel tijd met elkaar doorgebracht. “De avond na onze leuke dag op Scheveningen moest Joep weer werken”, legt Caroline uit. De teleurstelling is duidelijk van haar gezicht af te lezen. “De dag erna was hij vrij, maar hij was toe was aan een dagje voor zichzelf om bij te slapen en bij te komen van alles. Ik vind het wel jammer dat hij die tijd niet wil besteden om te kijken wat dit nog kan zijn.”

Drie nieuwe MAFS-dates voor Caroline

De kijkers thuis vinden het maar sneu voor Caroline. Zij doet zo haar best, maar Joep heeft overal wel iets op aan te merken. Ze vinden het dan ook een gevalletje Arjan en Maurice. Na verschillende paniekaanvallen meldde Arjan gelijk na de huwelijksnacht al dat hij hun huwelijk niet zag slagen. Om Maurice een tweede kans te geven, ging hij met drie nieuwe mannen op date.

Die tweede kans gunnen de kijkers Caroline ook. ‘Graag drie nieuwe dates voor topper Caroline, wie regelt dat even?’, schrijft een fan op Twitter. Een andere kijker reageert met: ‘Caroline moet ook een tweede kans krijgen om dit project voort te zetten, ze hebben echt een verkeerde man voor haar gekozen. Joep is een man met een emotionele leeftijd van 15.’

Graag 3 nieuwe dates voor topper Caroline, wie regelt dat even? #mafs #mafsnl — Lianne van Veen (@Liedje87) 12 april 2022

Carolien moet ook een tweede kans krijgen om dit project voort te zetten, ze hebben echt een verkeerde man voor haar gekozen ,

Joep is een man met een emotionele leeftijd van 15#MAFS

#mafs — Klazien50 (@Klazien___) 12 april 2022

Caroline verdient echt zo veel beter dan dit #mafs — Anne Leijten (@Anne_Leijten) 12 april 2022

Joep gedraagt zich zo niet chic. Caroline verdient beter. #mafs — Marinka van Deursen (@MarinkavDeursen) 12 april 2022

Zo sneu voor Caroline !! #mafs — go53 (@MartinMulder6) 12 april 2022

Caroline runnnnn , jij verdient beter als die ongelofelijke hork Joepje #mafs — Monique 🐈 (@Mowniekjuh) 12 april 2022

Echt hè, #caroline is gewoon een super mooie vrouw. #joep verdiend dat niet eens. Kappen met die gast!!! #mafs — Gerben 🇳🇱🇺🇸🇮🇱 (@Gurb01) 12 april 2022

Kan Caroline ook een 2e kans krijgen net als Maurice ? Weg met #joep Zij verdient het, hij beslist niet !!!! #nooitmeeroptv #mafs — Linda (@LVDV63) 12 april 2022

Ben vooral bezig met het spel en mijn vrienden. Joep is vooral met zichzelf bezig. Caroline verdient zoveel beter #mafs — Mariska (@wen78yan) 12 april 2022

Kunnen ze Caroline niet net als Maurice een extra kans geven? #mafs — Engelbert Ruigrok (@ERuigrok) 12 april 2022

Caroline, jij verdient zoveel beter. #mafs — ON/OFFICE werker 💻 ❤💜🇺🇦 (@JeannevanH) 12 april 2022

Bron: Married at first sight, Twitter