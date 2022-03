‘MAFS’-kijkers zijn boos op Arjan: “Je moet je diep schamen”

De kijkers hebben op Twitter dan ook geen goed woord over. “Arjan moet zich diep en diep schamen.”

Geen romantische huwelijksnacht

Dat Arjan twijfelde aan zijn match met Maurice werd gelijk aan het begin al duidelijk. Tijdens de openingsdans voelde hij zich onwijs ongemakkelijk, waardoor hij helemaal blokkeerde. Ook tijdens de huwelijksnacht werd pijnlijk duidelijk dat Arjan het niet zag zitten. Maurice glunderde toen hij de luxe hotelkamer binnenkwam, terwijl Arjan totaal niet onder de indruk was. “Ik zie geen whirlpool, ik zie geen groot zwembad”, zei hij.

Alleen op huwelijksreis

Terwijl Maurice in z’n eentje op huwelijksreis naar Porto ging, bleef Arjan thuis. Hij twijfelde te veel over zijn match. Hij had meerdere paniekaanvallen gehad en voelde ‘nul komma nul’ aantrekkingskracht.

Maurice liep alleen door de straten van Porto, in de hoop dat Arjan hem na paar dagen rust zou volgen. Vol goede moed schoof Maurice aan tafel in een restaurant, dat gedekt was voor twee personen. “Ik sta er echt heel open in. En ik hoop dat ik het met hem kan vervolgen, vooral deze reis, maar ook nog daarna, om nog steeds te onderzoeken wat voor toekomst er nog in zit”, zei Maurice.

Geen fysieke aantrekkingskracht

Uiteindelijk kwam de ober aan met enkel een brief. Maurice wist meteen hoe laat het was. “Ik krijg geen brief waarin staat: ‘Ik sta om het hoekje’. Ik wist toen genoeg. Arjan is niet hier.” Hij las de brief hardop voor: “Ik vond je meer een broer van mij, of een familielid. De wetenschap, hoe zorgvuldig ook, kan niet de fysieke aantrekkingskracht regelen. Voor mij zit een relatie er niet in. Om dit verder te onderzoeken is ook niet nodig.”

Maurice hield zich groot, maar eenmaal op de hotelkamer rolden de tranen over zijn wangen toen hij z’n beste vriendin belde. “Mijn ouders zijn hobbels overgegaan om hiertoe te komen, die mensen zetten zich met 200% in, met de juiste intentie. En dan flikt hij verdomme dit”, snikte hij.

Ongelofelijk laf

Kijkers leven massaal mee met Maurice. Ze vinden het heel zielig dat hij is gekoppeld aan Arjan. Dit verdient hij niet, schrijven ze. Ze gunnen hem zoveel beter. “Maurice is een lot uit de loterij. Je verdient al het goeds”, klinkt het verder.

Daarom zijn veel kijkers dan ook erg boos op Arjan. Ze nemen het hem kwalijk dat hij niet eens de ballen had om naar Porto te gaan om alles face-to-face uit te leggen. “Arjan, wat ben je toch een ongelofelijk laffe kerel om Maurice zo publiekelijk te vernederen”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Arjan, ik hoop dat de woorden die Maurice heeft geuit en het verdriet dat hij aan heel Nederland heeft durven laten zien, je doen beseffen dat die brief van jou niet correct was.”

Spoiler-alert

Let op: hierna volgen spoilers van de aflevering van Married at first sight van volgende week.

De kijkers van het programma gunnen Maurice duidelijk een nieuwe leuke man en die kans krijgt hij ook. In de aflevering van volgende week - die al te zien is op Videoland - maken de experts Arjan duidelijk dat ook zij vinden dat hij het experiment geen eerlijke kans heeft gegeven. Daarnaast hebben ze goed nieuws voor Maurice.

Maurice is zo gekwetst maar hij blijft zo netjes en hoffelijk in zijn woordkeuze.



Lieve @MauriceWestra, je mag écht gerust zeggen dat Arjan een klootzak is hoor want wij weten dat allemaal al en gunnen jou allemaal iemand die je ziet staan en van je houdt! ❤#mafs #mafsnl — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 1 maart 2022

Waarom treedt #MAFS #mafsnl hier niet een beetje op? Arjan maakt Maurice echt publiekelijk ten schande! Maurice is een lot uit de loterij. Je verdient al het goeds! — MG (@minimelli) 1 maart 2022

Ik hoop dat Arjan zijn ogen UIT ZIJN KOP SCHAAMT (!) na het zien van de verdrietige Maurice.. #mafsnl #MAFS — R@chelle (@korreltjezout84) 1 maart 2022

“Lange brief waar veel instaat maar niets in wordt gezegd” Het ging ook weer alleen over #Arjan en hij betuigt geen spijt voor wat hij Maurice heeft aangedaan. Hartverscheurend💔 Dit heeft #Arjan allemaal op zijn geweten. Hij moest zich diep-en diep schamen. #mafsnl #mafs — Marianne R. (@montflor) 1 maart 2022

Daar zit je dan in Portugal. Alleen. Met ‘n zojuist gekregen brief.

Je kersverse echtgenoot neemt zelfs niet de moeite om ‘t in persoon uit te komen leggen.

Wat ben je dan een enorme ***. Doe dan niet mee #Arjan met #mafsnl. #mafs pic.twitter.com/ck4mpM9sHh — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) 1 maart 2022

Arjan durft in de eerste zin te zeggen dat hij zijn best heeft gedaan...

Not!



Hij denkt feitelijk alleen maar aan zichzelf.



Ik gun Maurice zoveel beters.



Arjan had veel beter moeten nadenken alvorens aan #MAFS mee te doen. Het is een groot kind. #teamMaurice #mafsnl pic.twitter.com/J2HBXyTkm9 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) 1 maart 2022

Arjan, wat ben je toch een ongelofelijk laffe eikel om Maurice zo publiekelijk te vernederen #mafs #mafsnl pic.twitter.com/hqF2xOSQ1c — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 1 maart 2022

Arjan zoekt een man die precies het tegenovergestelde is van zichzelf. Die heb je gekregen: Maurice, aardig, charmant, attent, empathisch #MAFS — Anastasia30@ (@Anastas41630553) 1 maart 2022

Arjan, ik hoop dat de woorden die #Maurice heeft geuit en het verdriet dat hij aan heel NL heeft durven laten zien, je doet beseffen dat die brief van jou niet correct was. Jij dacht dat het daarmee klaar was. Dat is het niet. Je trapt op gevoelens van anderen. #TeamMaurice #MAFS pic.twitter.com/g9KZnInUHK — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) 1 maart 2022

