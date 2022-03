‘MAFS’-kijkers zijn helemaal fan van dít droomkoppel

En dat zijn de pasgetrouwde Sonny en Dylan. Bij hen spat de liefde er vanaf, vinden de kijkers.

Toe aan een relatie

Sonny en Dylan zijn na Arjan en Maurice het tweede homokoppel van dit seizoen. Ze zijn beiden toe aan een relatie. De één heeft al meerdere mislukte relaties achter de rug en de ander is alweer vijf jaar single.

Apart reizen

In de aflevering van dinsdagavond lijken die twee elkaar helemaal te hebben gevonden. Ze gaan op huwelijksreis naar Venetië, maar het programma laat ze apart reizen om even wat tijd voor zichzelf te hebben. Zonde, vinden de mannen zelf. Het liefst zijn ze ook in het vliegtuig samen.

Zenuwen

Sonny komt als eerste aan in de stad van de liefde. Met een boot wordt hij naar een restaurant gebracht. “Ik heb er echt veel zin in. Ik hoop dat hij ook blij is mij te zien, want ik ben heel blij om hem dadelijk weer te zien”, vertelt hij zenuwachtig. “We hebben een hele fijne klik.” Ook Dylan was een beetje zenuwachtig om zijn man weer te zien.

Trots op zijn man

Het is dan ook een mooi moment wanneer ze elkaar (na slechts enkele uren) weer terugzien. Hun geluk kan niet op en ze vliegen elkaar direct in de armen. Sonny moet het hele avontuur nog even laten bezinken. Hij kan gewoon niet geloven dat Dylan zijn man is en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. “Dit is mijn man”, roept hij tegen iedereen die voorbijkomt.

Het MAFS-droomkoppel

Kijkers zwijmelen helemaal weg bij het zien van de romantische beelden van Sonny en Dylan. Ze worden dan ook wel het ‘droomkoppel’ van Married at first sight genoemd. ‘Sonny en Dylan... het zou zó leuk zijn als dit écht een match made in heaven is hè?’ schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Sonny en Dylan zijn wel echt heel schattig samen.’”

Er wordt zelfs door een paar fans van het programma voorgesteld om het pasgetrouwde stel een eigen realitysoap te geven.

Sonny en Dylan zijn wel het droomkoppel van de show. Je voelt dat de genegenheid wederzijds is. Zo cute samen. #mafsnl #MAFS — Guido 🇺🇦 (@GKlerk) 22 maart 2022

Sonny en Dylan zijn gelukkig nog steeds een leuk stel. Zal wel loslopen #mafs #mafsnl — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 22 maart 2022

Sonny en Dylan...het zou zó leuk zijn als dit écht een match made in heaven is hè? 🥰



Want ze zijn allebei zo leuk!❤#mafsnl #mafs — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 22 maart 2022

Ahhhh zo’n leuk koppel die Sonny-Ik-Heb-Een-Man en Dylan ❤️ #mafs — Only Sony (@only_sony) 22 maart 2022

Dylan & Sonny zijn zo leuk samen 🥰

Kunnen zij geen real life soap krijgen? 🥰#mafsnl #mafs — SiBB (@siabb) 22 maart 2022

DIT IS MIJN MAN! Ja Sonny, vertel het ff aan al die Italianen 😂💗💗😍 #mafsnl #mafs — Lianne van Veen (@Liedje87) 22 maart 2022

Sonny en Dylan zijn wel echt heel schattig samen. #mafs — Tim (@Timisdit) 22 maart 2022

Kunnen Dylan en Sonny niet een eigen tv programma krijgen?

Vind die 2 zo leuk!#mafs — Nathalie (@just_nathalie_) 22 maart 2022

Ik ben fan van Sonny en Dylan. Wat een lief en leuk stel. #mafs — ᏗᏒᎥᏁᏦᏗ 💙 (@Arinkaaaah) 22 maart 2022

Wat een schatje die Sonny, hij is zo gelukkig met zijn man. Zo leuk om te zien. Ik hoop dat die bij elkaar blijven #mafs — TheDaphne (@the_daphne1) 22 maart 2022

Team Sonny&Dylan! Wat zijn ze leuk samen ❤️ #mafs #mafsnl — Max & Willem (@MaxenWillem) 22 maart 2022

Sonny en Dylan ubercute ❤❤Wat een heerlijkheid !!#mafs — N! (@NataschavdPloeg) 22 maart 2022

Ik vind Sonny en Dylan zó leuk samen 💕



Sonny de hele tijd met zijn 'dit is mijn man!!' 😄💞#mafs pic.twitter.com/ScM5cUH8Gl — CaatjeKijkt (@justcaatje) 22 maart 2022

Sonny en Dylan blijven een sprankelend duo. Als kijker gun ik dat stel een mooie ontdekkingstocht samen. #mafs pic.twitter.com/KYrFeRQCHX — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) 22 maart 2022

#mafs zo genieten van Sonny en Dylan, wat wens ik dat dit stand houdt. Wat een leuk, lief koppel.

Smelt, smelt🥰🥰 — Inga Freija (@inga_freija) 22 maart 2022

Sonny & Dylan 😍



Zo wil ik ook door Venetië struinen ❤️ #mafs #mafsnl — Anne-Joke Fokke (@AnneJokeFokke) 22 maart 2022

