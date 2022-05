‘MAFS’-Kim deelt veelzeggend filmpje: is haar huwelijk met Antoine écht voorbij?

Kim en Antoine gaven elkaar in het populaire realityprogramma het jawoord, zonder elkaar ooit eerder te hebben gezien.

Eerste scheurtjes

Ze hadden geluk, want ze hadden gelijk een goede klik en de bruiloft verliep geweldig. Er werd zelfs lekker veel gezoend. Ook de eerste dagen tijdens de huwelijksreis waren een groot succes. Maar al snel ontstonden de eerste scheurtjes in het huwelijk. Kim ergerde zich regelmatig aan Antoine. Bovendien rouwde ze nog altijd om de dood van haar vriend, die precies een jaar eerder overleed.

Einde van Kim en Antoine

Toch hield het koppel goede hoop. Ze probeerden eerlijk over hun gevoelens te praten. “Elk sprookje heeft zijn dieptepunt en eindigt uiteindelijk ook mooi. Er staat nog niet ‘the end’ achter, dus we zullen zien waar het eindigt”, zei Kim in een van de laatste afleveringen.

Het blijft dan ook tot de laatste aflevering spannend of het stel samen verder gaat of dat het huwelijk eindigt. Of ze uiteindelijk besluiten te scheiden, is nog even afwachten tot de slotafleveringen. Maar een filmpje van Kim lijkt veelzeggend.

Weer terug naar Tenerife

Eerder verklapte deze foto van Antoine al dat het stel waarschijnlijk niet meer samen is, maar nu laat Kim van zich horen. Ze deelt namelijk het nieuwtje dat ze weer naar het buitenland verhuist. Ze heeft een aantal jaar met veel plezier op Tenerife gewoond, maar vanwege het overlijden van haar vriend kwam ze tijdelijk terug naar Nederland. Ze hoopte hier haar geluk te vinden, maar zo te zien voelt ze zich toch meer thuis op het Canarische eiland. ‘Lieve allemaal, Nederland je was geweldig maar ik ga terug naar het geweldige mooie eiland om hier weer een mooi, nieuw avontuur aan te gaan’, schrijft ze.

Langeafstandsrelatie

Nu blijkt dat Kim weer naar het buitenland verhuist, denken MAFS-kijkers dat ze hiermee verklapt dat zij en Antoine een punt hebben gezet achter hun huwelijk. Of vliegt Antoine gewoon achter haar aan? Kijkers gaan er niet van uit dat Antoine alles in Nederland achterlaat om Kim te volgen. Een langeafstandsrelatie zou wellicht nog kunnen, maar heel rooskleurig ziet het er niet uit.

