Even leken ze beste vrienden, maar nu komt ineens de aap uit mouw. Aan Linda vertelt Sylvia dat het inmiddels goed met haar gaat. Al baalt ze wel dat ze Freddy niet meer ziet of spreekt.

Longkanker

Sylvia kreeg het behoorlijk voor haar kiezen. Tijdens de opnames van haar seizoen van Married at first sight werd er namelijk longkanker bij haar geconstateerd. Haar kersverse huwelijk met Freddy kapte zij daarom af, want ze wilde niet dat hij de dupe werd van haar ziekte.

Geen actieve kankercellen

Na veel ups en downs deelde ze in oktober het laatste goede nieuws. De tumor in haar long was niet meer actief en de artsen vonden wel nog littekenweefsel, maar geen kwaadaardige cellen meer. “Even afkloppen, er zijn geen actieve kankercellen meer te zien in mijn long”, zegt Sylvia. “Het gaat heel goed met me, ik ben bijna weer op mijn oude niveau.”

Nieuwe vriendin

Wel vindt ze het jammer dat ze tijdens haar ziekteproces niets van Freddy hoorde. “Ik hoopte op een mooie vriendschap met hem, maar dat is niet gebeurd. Via-via hoorde ik – het MAFS-wereldje is klein – dat hij ineens een nieuwe vriendin had. Daardoor hoorde ik niets meer van hem.” Sylvia geeft eerlijk toe dat ze daar wel van baalt. “Heel jammer, maar dat zegt meer over hem dan over mij. Toch?”

Warm bad

Ze kijkt alsnog terug op een mooi avontuur. “Ik zeg altijd: ik heb er een kleine familie bijgekregen. Zo zie ik dat echt. Zij zijn de enigen die precies weten wat voor achtbaan MAFS is. Iedereen, van de deelnemers tot de productie en de redactie, is zo begaan met je. Het was echt een warm bad.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sylvia ❤ MAFS 2021 (@silleke1961) op 14 Jan 2022 om 7:41 PST

Bron: Linda