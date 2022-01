Sinds 1 december zijn bij vakbond FNV maar liefst tachtig meldingen binnengekomen over dit probleem.

Dreigen met afnemen vakantiedagen

In quarantaine zitten is al vervelend genoeg, maar dan zijn er ook nog eens werkgevers die hun medewerkers in een lastige positie brengen. Ze worden verplicht om op te komen dagen. Werkgevers zouden zelfs dreigen met het innemen van vakantiedagen of loonsvermindering als ze niet komen opdagen.

Als medewerker is dit natuurlijk een moeilijke situatie. Maar in hoeverre zijn dit loze dreigementen? Mag een werkgever je verplichten om te komen werken als je in quarantaine zit? En wat kun je doen als je baas je tóch verplicht? Moet je vrezen voor je baan als je weigert?

Werkgever aansprakelijk stellen

Volgens Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij juridisch dienstverlener DAS, is het uitgangspunt dat mensen zich moeten houden aan de regels van de overheid. “Mocht iemand toch besmet zijn, dan kan het meer zieken opleveren. In dat geval kan de baas in sommige gevallen zelfs aansprakelijk worden gesteld. Het is dus een groot risico voor een bedrijf”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

Mag niet zonder afspraken

En hoe zit het dan met die vakantiedagen? Die mag de werkgever niet zomaar intrekken als je niet komt opdagen omdat je in quarantaine zit, zegt Besselink. “Vakantiedagen opnemen kan alleen met instemming van de werknemer. Je baas mag het wel voorstellen, maar je hoeft er niet mee akkoord te gaan. Als dat gebeurt, mag je het voorstel alsnog afwijzen.” Ook een loonsvermindering mag een baas niet zomaar voor jou bepalen, tenzij hier samen afspraken over zijn gemaakt.

Geen ontslag

Maak je ook geen zorgen over je baan, want volgens de wet kan een werkgever je alleen ontslaan als daar een geldige reden voor is. Voorbeelden hiervan zijn disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. “Als je meldt dat je besmet bent of in quarantaine moet, dan kan dat geen ontslag opleveren.” Om vervelende situaties te voorkomen is het altijd handig om met je werkgever mee te denken om zo samen tot een oplossing te komen. Wellicht kun je wat (voorbereidend) werk vanuit huis doen.

Bron: Hart van Nederland