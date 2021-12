Het nieuwe jaar staat voor de deur en we hebben maar één vraag: mag het een tikje minder? Een tikje minder corona, een tikje minder hectiek, een tikje minder gedoe en een tikje minder op slot? Libelle deed een rondje op de redactie en verzamelde alle dingen die we het liefst niet meenemen naar 2022.

Corona. Het zal je niet verbazen: corona laten we gráág achter in 2021. Nieuwe varianten? Nee, bedankt. We hoeven het hele Griekse alfabet niet te leren. En Corrie, je mag je lockdowns, maatregelen en alle discussies die je veroorzaakt ook houden. We zijn er klaar mee.

Hoest- en niesschaamte . Geloof ons: bij klachten testen we. Dus als we hoesten of niezen in het openbaar BETEKENT DAT NIET DAT WE CORONA HEBBEN. Kijk ons alsjeblieft niet zo afkeurend aan. Wij kunnen er echt niets aan doen.

Zure mensen op social media. Zullen we gewoon afspreken dat we vanaf 2022 stoppen met elkaar te beledigen?

Verdelend taalgebruik. Wappies, schaapjes: of we het nou eens zijn met elkaar of niet, elkaar zwart maken met beledigende termen draagt nóóit bij aan een goed gesprek.

Files. Serieus. Hebben we echt niets geleerd van al dat thuiswerken? Het leven is toch een stuk leuker als je níet dagelijks een uur vaststaat op de snelweg. Grrr.

Lentes vol regen. Weten we het allemaal nog? We dreven . Weten we het allemaal nog? We dreven vanaf maart de zomer in. Mogen we in 2022 alsjeblieft genieten van het voorjaarszonnetje? Dat hebben we met z'n allen dubbel en dwars verdiend dit jaar.

Die ongemakkelijke ellebooggroet. We zwaaien liever.

Eindeloze . Gewoon niet. En hoe goed de intenties zijn: eindeloze Zoomborrels zijn misschien wel bijna net zo erg. Zoommeetings . Gewoon niet. En hoe goed de intenties zijn: eindeloze Zoomborrels zijn misschien wel bijna net zo erg.

Kerst in het weekend. Gun ons die vrije dagen!

Dichte horeca. We beloven dat we nóóit meer voor lief nemen hoe fantastisch het is om in een restaurant te zitten. Of op een terras. Ook al brand je weg in de volle zon, is de bediening je bestelling vergeten en betaal je véél te veel voor die cappuccino. We missen het.

Torenhoge energierekeningen. Help!

Torenhoge benzineprijzen. Ook help.

De woningmarkt en huizenprijzen. Idem.

Lijken in de politieke kast. Niet nóg meer affaires en schandalen in Den Haag, alsjeblieft. You have one job.

Coronapuppies. Denk hééééél goed na voor je een hondje neemt. Kun je het ook aan als corona straks (hopelijk) weg is en je ‘normale’ leven weer begint? We kunnen niet nóg meer kraaloogjes van adoptiepupjes aanzien.