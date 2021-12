Mag je je kerstboom met een geopende achterklep in de auto vervoeren?

Wij leggen je hier uit hoe dit zit.

Wanneer mag het wel?

Of het wel of niet mag, hangt af van de grootte van je kerstboom. Een boom – of ander voorwerp – mag namelijk aan de zijkant van je auto maximaal 20 centimeter uitsteken. Dus als je bijvoorbeeld je boom op de achterbank legt en via je zijraampje naar buiten laat. Aan de achterzijde, dus vanuit je achterklep, mag een boom – of ander voorwerp – maximaal een meter uitsteken.

Kans op boete

Als je een vrij grote boom hebt en je ziet dat deze meer dan een meter uitsteekt, dan kun je deze dus maar beter niet uit je auto laten steken. Je kunt dan namelijk een boete krijgen van maar liefst 140 euro. Steekt de boom meer dan 1,75 meter uit? Dan is het zelfs 210 euro. Let er ook op of je kenteken nog wel leesbaar is als je de boom vervoert. Als dit niet het geval is, dan kun je namelijk ook nog een boete van 149 euro krijgen. Zorg er bovendien voor dat de achterlichten en richtingsaanwijzers te zien zijn en dat de klep niet kan openwaaien tijdens het rijden.

Bron: AD