Mag je werkgever je nu al vragen wanneer je rond kerst vrij wil nemen?

Mag je werkgever je eigenlijk nu al vragen wanneer je rond kerst vrij wil nemen?

Vrije dagen rond kerst

Natuurlijk is het logisch dat je werkgever dit op tijd wil weten. Vaak is het ieder jaar weer gedoe: het hele team wil precies dezelfde dagen vrij hebben. Je werkgever is ervoor verantwoordelijk dat er toch voldoende mensen aan het werk zijn op die dagen. Dat kan best een puzzel zijn.

Geen verplichting

Toch mag hij of zij jou niet nu al opzadelen met dat probleem. Natuurlijk staat vragen vrij. Als jij toevallig nu al precies weet wanneer jij in de kerstvakantie weg wil, kun je dat lekker op tijd bespreken. Maar als werknemer ben je niet verplicht om dat te doen.

De wet

Dus als je werkgever aan je vraagt om voor het einde van de maand je kerstplannen door te geven, dan hoef jij hier geen gehoor aan te geven. Volgens de wet worden jouw vakantiedagen namelijk vastgesteld aan de hand van jóúw vakantieaanvraag. Niet andersom.

Binnen twee weken antwoord

Sterker nog: je werkgever moet hierbij wél aan een termijn voldoen. De werkgever moet namelijk verplicht binnen twee weken antwoord geven op jouw vakantieaanvraag. Als je geen antwoord krijgt, betekent dat automatisch dat je aanvraag is goedgekeurd. Jij mag dus wel nu al vrij vragen in de kerstperiode en je werkgever moet binnen twee weken laten weten of dat akkoord is of niet. Je baas mag dus niet zeggen dat hij daar tegen die tijd op terugkomt.

Het voordeel van vroeg zijn

In veel gevallen is het wel voordelig om nu al na te denken over vakantiedagen opnemen in de kerstperiode. Als je dat pas op het laatste moment doet, dan kan het zijn dat je baas het rooster niet meer rond krijgt. Op basis daarvan mag-ie jouw aanvraag afwijzen.

Bron: RTL Nieuws