Magisch moment: zó spot je dit weekend de vallende sterrenregen

Dat er zoveel meteoren door de lucht schieten, komt omdat de aarde rond deze tijd van het jaar door een meteorenzwerm beweegt; de Perseïden. Dit fonkelende verschijnsel hebben we te danken aan de komeet Swift-Tuttle, die om de zon draait en daarbij een spoor van stof achterlaat. De meteorenregen is dus eigenlijk een wolk van stofdeeltjes waar de aarde eens per jaar doorheen beweegt. Wanneer zo’n deeltje botst met de dampkring, zie wij vanaf de aarde een vallende ster. Eind juli komt de Perseïden op gang en half augustus bereiken die het hoogtepunt.

Hoogtepunt van de Perseïden

Dat is dit jaar zondagmiddag 13 augustus rond 14.00 uur. Het beste moment om met de verrekijker paraat te zitten is in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 augustus rond 3:45 uur, volgens de sterrenkundige kenniswebsite Hemel.waarnemen.nl. Als het een heldere nacht is, kun je dan tot wel 65 vallende sterren per uur zien.

De beste spot

De meteoren van de Perseïden herken je aan hun razendsnelle en heldere val, waarbij ze een verlichte streep in de lucht tekenen. De beste plek om zoveel mogelijk meteoren te spotten is op een donkere plek, ver weg van lichtvervuiling, laat de website weten. Je ziet dan namelijk drie keer zoveel meteoren als in een dichtbevolkt gebied. In Nederland zie je bijvoorbeeld in de regio Rotterdam de minste vallende sterren en op de Waddeneilanden de meeste.

Als je ’s nachts vaak wakker wordt, kún je dus dit weekend naar de sterren kijken. Als je liever slaapt, heeft slaapexpert Mark Schadenberg wat tips voor je:

Bron: Hemel.waarnemen.nl