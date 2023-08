Malou (36) herdenkt vandaag de bevrijding van Nederlands-Indië: “Het is een feestelijke dag met gitzwarte bladzijdes”

Ieder jaar op 15 augustus herdenken we het einde van de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië en van de Tweede Wereldoorlog. Bij Malou’s oma en ouders thuis hing dan trouw de vlag uit. Waarom precies, wist Malou lange tijd niet. “Vanwege de verjaardag van mijn broertjes, nichtje en pleegzusje, dacht ik altijd. Waarom dan niet op míjn verjaardag?”, vertelt ze. “Later hoorde ik van oma dat het haar bevrijdingsdag was.”

Eindelijk op onderzoek uit

Malou’s opa en oma werden geboren op Java en kwamen na de Tweede Wereldoorlog met de boot naar Nederland. Beiden hadden in Japanse interneringskampen gezeten, net als een ander deel van haar gemengde Europees-Aziatische familie. Tot zo ver was Malou op de hoogte van haar familieverleden, als ze na de dood van haar oma in het Nationaal Archief duikt. “Eindelijk durfde ik op onderzoek uit te gaan”, zegt ze. Ze ontdekt onder andere waar haar oma woonde, wanneer ze werd bevrijd en met welke boot ze naar Nederland kwam. Daarna bezoekt Malou Indonesië, waar ze de lokale bevolking spreekt, het voormalige concentratiekamp bezoekt en zo een breder beeld krijgt van wat zich allemaal heeft afgespeeld in het land.

Overeenkomsten met oma

Over die traumatische gebeurtenissen wilde de oma van Malou nauwelijks praten, net als zoveel slachtoffers uit die tijd. Die typische zwijgcultuur is tot op de dag van vandaag voelbaar en sijpelt door van generatie op generatie, volgens Malou. Ze schreef er het boek Zachtop lachen over. “Ik heb nooit geleerd dat praten helpt bij de verwerking als er iets ergs gebeurt in mijn leven”, vertelt ze. “Ook ik heb mijn trauma’s lang verzwegen. In therapie spiegelde mijn psycholoog het gesloten gedrag van mijn oma waarmee ik altijd zoveel moeite had: ze kon er toch gewoon over praten? We bleken veel overeenkomsten te hebben. Als iets pijn deed, zweeg ik of maakte ik er grapjes over, net als zij.”

Feestelijk maar dubbel

Tijdens de Nationale Herdenking staat Malou extra stil bij haar culturele en koloniale verleden, maar ook bij alle andere slachtoffers. “Het is een feestelijke dag in mijn familie, paradoxaal genoeg - want het heeft tegelijkertijd een dubbele lading met gitzwarte bladzijdes”, zegt Malou. Door de jaren heen kreeg de herdenking een andere lading. “Ik ben eenzijdig opgevoed met het verhaal van de Indo-Europeanen. Hoe meer ik te weten kom over mijn eigen familie, hoe meer ik ontdek over de volledige Nederlandse geschiedenis in Indonesië”, zegt ze. Daar weten Nederlanders meestal maar weinig van omdat we het niet op school aangeboden krijgen, vindt Malou. “In de aanloop naar de herdenking voel ik me verplicht om dingen te lezen en bekijken die voor mijn gevoel het hele verhaal vertellen.”

Gesprek open gooien

“Mijn doel is om het gesprek open te gooien”, zegt Malou. “Een goede start is om je niet af te sluiten voor de verhalen van mensen die ook slachtoffer zijn geworden.” Ze spreekt daarom niet alleen met andere Indische Nederlanders, maar ook met bijvoorbeeld Indonesische, Molukse en Japanse vrienden over het gezamenlijke verleden. “Wat me bezighoudt, is hoe ik me als Indische vrouw verhoud tot mijn koloniale verleden. Trots zijn op een culturele achtergrond, wetende dat deze berust op slavernij en onderdrukking: kan dat naast elkaar bestaan? Deze zoektocht is kenmerkend voor de derde generatie. Wij willen heel graag praten over wat er is gebeurd zonder weg te duiken voor de zwarte randen.”