De verhalen van Oekraïense vluchtelingen zijn hartverscheurend. Zo ook het verhaal van de 35-jarige Alisa.

Kiyv ontvlucht

Op 23 februari verloor Alisa onverwachts haar 59-jarige vader. De dag erna viel Rusland Oekraïne binnen. Terwijl veel mensen Kiyv ontvluchtten, probeerden Alisa en haar man alles op alles te zetten om haar vader te begraven. Helaas is dit door de chaos in Oekraïne niet gelukt, het lichaam van de man ligt nog steeds in het mortuarium.

Alisa werkt voor een Duits bedrijf en wanneer ze haar hulp bieden om Oekraïne te verlaten, vluchten zij en haar familie naar de Poolse grens. “We verlieten Kiyv in een kleine Peugeot 307”, vertelt ze. “We waren met negen personen in totaal: ik, mijn moeder, mijn zus, onze twee echtgenoten, vier kinderen en twee honden.” Een van de honden is de Duitse herder Pulya, die al 12 jaar oud is.

Huilen van de kou

“We reden 16 uur naar een dorp ongeveer 140 kilometer van Kiyv”, vertelt Alisa. Aan de grens met Polen was er echter zo’n grote file ontstaan, dat ze de eerste drie tot vijf dagen in de auto moesten blijven. De familie besloot daarom om de resterende 17 kilometer te voet af te leggen. “Het was -7 graden. Mijn kinderen huilden van de kou. Ik wide ook huilen, maar ik kon niet opgeven. Het was mijn idee om naar de grens te gaan.”

Niet alleen het gezin had moeite met de zware tocht, maar ook Alisa’s bejaarde hond. Hij viel regelmatig en had moeite met opstaan. Alisa vroeg hulp aan automobilisten, maar die zeiden dat ze de honden moesten achterlaten. Dat kon ze niet over haar hart verkrijgen. “Onze honden maken deel uit van ons gezin. En de hond van mijn moeder, Kolt, is het enige dat ze nog heeft van haar vorige leven.”

Hond dragen

Alisa’s man droeg de hond daarom 17 kilometer lang naar de Poolse grens, waar hij vervolgens afscheid moest nemen van zijn geliefde. “Ik ben veel kwijt. Ik heb mijn vader verloren en ik moest mijn man achterlaten bij de grens. Mijn hart is gebroken omdat ik nog nooit zonder hem ben geweest”, vertelt Alisa.

Alisa’s husband carrying Pulya, their 12-and-a-half-year-old dog, to the border with Poland.



Photograph: Alisa /Guardian Community pic.twitter.com/SXfMWTPAnf — Ticia Verveer (@Ticia_Verveer) 10 maart 2022

Reacties

Ze weet nog niet wat haar plan is: in Polen blijven of net als haar collega’s doorreizen naar Duitsland. Het liefste was ze in Oekraïne, bij haar man en overleden vader. “Wanneer ik kan terugkeren naar Oekraïne, zal mijn vader de best mogelijke begrafenis krijgen.”

Online leven mensen mee met Alissa en haar gezin. Ze laten weten dat zij precies hetzelfde zouden doen voor hun viervoeter. “De hond is onderdeel van de familie, die laat je niet achter”, wordt er massaal geschreven.

Doneren

Helaas zijn er veel huisdieren hun baasje verloren door de oorlog in Oekraïne. Stichting Zilver zet zich in voor deze beestjes. De stichting staat in nauw contact met het Oekraïense asiel Shelter Friends en zorgt dat het geld op de juiste plek terechtkomt. Meer informatie over de stichting en hoe je kunt doneren vind je hier.

Bron: The Guardian