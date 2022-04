Beeld Getty Images

Man van 80 moet stelen om te kunnen eten

Steeds meer ouderen kunnen amper rondkomen van hun AOW en zijn als ze niet een vangnet hebben overgeleverd aan hulpinstanties of moeten naar andere middelen grijpen. Zo ook dit trieste verhaal van een 80-jarige man die uit nood voor 17,75 euro etenswaren had gestolen uit de Albert Heijn in Zoetermeer.