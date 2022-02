Marc Overmars vertrekt bij Ajax na grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega’s

Dit is te lezen in een persbericht op de website van Ajax.

Het besluit om per direct op te stappen, is gemaakt in overleg met algemeen directeur Edwin van der Sar en de Raad van Commissarissen (RvC). Sinds de zomer van 2012 is Marc Overmars directeur voetbalzaken bij Ajax.

Marc Overmars stapt op

In het persbericht zegt Marc: “Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk.”

Excuses aangeboden

“Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten.”

Reactie Edwin van der Sar

Edwin van der Sar schrijft: “Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax. We gaan daar de komende tijd nóg meer aandacht aan besteden. Marc en ik spelen sinds het begin van de jaren negentig samen, eerst bij Ajax en toen bij Oranje en we zijn nu alweer bijna tien jaar collega’s in de directie van Ajax. Dat stopt nu heel abrupt. We zijn hier bezig met iets heel moois dus voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt zal dit nieuws ook een klap zijn.”

Bron: Ajax