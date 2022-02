Marco Bakker nog steeds 'stapelverliefd' op Willeke:

Marco wordt binnenkort 84 en heeft daarom naar eigen zeggen een ‘verjaardagscadeau’ voor zijn fans, namelijk een nieuw album. Hij vertelt hier enthousiast over, maar benadrukt ook dat Willeke nog steeds zijn grootste cadeau is. “Ik ben iedere dag nog stapelverliefd op haar. We genieten samen van ons leven. We hebben het nodige meegemaakt en het is fijn om samen oud te worden. Ik kan geen dag meer zonder haar.”

“Angstige periode”

Een aantal jaar geleden was Marco nog bang dat hij haar zou kwijtraken. “Dat was een angstige periode toen er bij haar in 2008 eierstokkanker werd ontdekt”, zo vertelt hij. “Uiteindelijk heeft ze die kanker overleefd. Enkele jaren geleden moest ze opnieuw voor een operatie het ziekenhuis in voor een nieuwe hartklep. Ze had al ruim twaalf jaar een lekkende hartklep. Beide periodes heeft veel met ons gedaan. Sterker nog, we zijn alsmaar dichter naar elkaar toe gegroeid.”

Verhuisd naar Limburg

De twee zijn een tijdje geleden verhuisd naar Margraten in Limburg, voor de ‘schonere lucht’. “Achteraf is het me reuze meegevallen”, vertelt Willeke, die in de eerste instantie best moeite had met de verhuizing. “Het is een heerlijk huis met alleen maar weilanden om ons heen. We zijn intussen volledig ingeburgerd, al hebben we soms moeite met het Limburgs dialect.”

