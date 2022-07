Marco Borsato laat weer van zich horen

Maandenlang was het stil rond Marco, die onder vuur kwam te liggen nadat er via juicekanalen geruchten naar buiten kwamen over grensoverschrijdend gedrag bij kandidaten van The voice kids. Niet veel later volgde ook die ene, veelbesproken uitzending van Boos en een aangifte van een vrouw die Marco ervan beschuldigt haar te hebben betast toen ze vijftien jaar oud was.

Sindsdien liet de zanger niet meer van zich horen op sociale media. Het bericht op Twitter is alleen een link naar de single, genaamd Private Party, van zoon Luca, verder schrijft Marco er niets bij.

Ook Leontine Ruiters deelde vrijdag een bericht over de single van zoon Luca. “Het is een boodschap van hoop, geruststelling, dat het oké is om kwetsbaar te zijn en dat het goed is om de tijd te nemen, om stil te staan en keuzes te maken die goed en kloppend zijn”, schrijft ze erbij.

Ontsnappen aan de negativiteit

Luca zelf liet recent nog een openhartig bericht op Instagram achter over zijn muziek en de keuze die hij voor zichzelf en zijn eigen carrière heeft gemaakt. Hij wil zich niet langer verschuilen na alle ophef die de afgelopen maanden is ontstaan over zijn vader. “Ik wil ontsnappen aan verwachtingspatronen en de angst voor negativiteit”, aldus Luca.

