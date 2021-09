Marco en Leontine hebben hun vorm weer gevonden: “We latten”

In gesprek met RTL Boulevard vertelt Marco hoe de vork in de steel zit.

Marco en Leontine hebben een latrelatie

Als Leontine en dochter Jada eerder deze week eenmalig op de bühne staan om de voorstelling Tweestrijd te spelen, weet het programma Marco te strikken voor een emotioneel interview. Nadat hij brullend op de tribune naar de voorstelling keek - z’n bril was vet van de tranen en het schoonmaken - geeft Marco een update over zijn relatie. De tijden van een zogeheten intimiteitsvacuüm ligt ver achter hen.

“Het is super dat we weer samen zijn”, aldus de verliefde zanger. “Dat we hier samen naartoe gaan. We latten een beetje, zoals dat populair heet. We hebben het fijn met elkaar en het gezin. We hebben het goed.”

