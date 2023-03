Marghadi over Egbers en Van Gelder: ‘Pionnen in een heel groot, giftig klimaat’

Aan tafel bij RTL-talkshow Beau deed zij gisteravond nog één keer haar verhaal en ging ze in op de vernederingen en de neerbuigende opmerkingen die zij moest ondergaan op de sportredactie. Vooral de negatieve ervaringen met presentatoren Tom Egbers en Jack van Gelder hebben grote impact op haar gehad.

Giftig klimaat

Volgens Marghadi doen Egbers en van Gelder alsof zij geen schuld hebben aan het giftige werkklimaat op de werkvloer bij NOS Sport en ontnemen zij haar daarmee haar verhaal. “Egbers en Van Gelder zijn pionnen in een heel groot, giftig klimaat dat in stand wordt gehouden. Ze zeggen: de hoofdredactie had moeten ingrijpen. Ik denk: vriend, als jij je had gedragen, dan hadden we dit allemaal niet mee hoeven maken”, aldus de voormalig presentatrice bij Beau.

“Kom je bij me in bad?”

Ook vertelde Marghadi wederom het verhaal over wat Jack van Gelder zei toen zij hem telefonisch vroeg haar mentor te worden. “Hij deelde details over hoe hij zijn hoofd aan het scheren was. Ik dacht: is dit niet te veel informatie? Ik probeerde de hele tijd dat bad weg te kijken.”

Toen Marghadi hem vroeg of hij haar mentor wilde worden, grapte Van Gelder of ze bij hem in bad wilde komen zitten. “Op dat moment ging er zoveel door mijn hoofd. Ik wilde ad rem reageren, maar je weet niet wat je moet zeggen. Ik had al verhalen over Jack gehoord. Ik kon alleen maar zeggen: ik zie je op het werk.”

Oproep Marghadi

Marghadi deed - naast haar verhaal - ook een belangrijke oproep aan tafel. Ze roept ouders en onderwijzers op om kinderen respect en inclusie bij te brengen. Volgens haar kan er alleen op die manier een verandering worden bewerkstelligd die ervoor zorgt dat een volgende generatie niet meer mee hoeft te maken wat zij meemaakte op de werkvloer bij NOS Sport.

Bron: Beau