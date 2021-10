Margo (55) draagt nog altijd een mondkapje: “Ik heb er maling aan als mensen raar kijken”

Waar ze ook gaat, Margo Greter heeft altijd een mondkapje bij zich. Sinds het begin van de coronacrisis. “Ik ben het altijd blijven dragen, ook toen het niet verplicht was. Ik heb voorraden in huis.” Zelfs nu het mondkapje - tot blijdschap van veel Nederlanders - niet meer verplicht is, blijft Greter ze gebruiken. “Om mezelf te beschermen. En anderen. Ik ben gevaccineerd, maar je kunt drager van het virus zijn.”

Neus op de feiten

Door haar werk in woonzorgcentrum Coloriet Laarstaete in Lelystad zag Greter de verwoestende gevolgen die corona kan hebben. “We hebben drie keer een golf gehad, er zijn aardig wat bewoners overleden. Ik heb daar ook op de cohortafdeling gewerkt en daar word je echt met je neus op de feiten gedrukt. Ik wist dat het heftig was, maar als je daar staat met die doodzieke mensen, dat is echt triest. Het was heel zwaar. Daarom kan ik zo boos worden op mensen die zo laks zijn. Het is frustrerend te zien hoe zij ermee omgaan.”

Voor Greter is het mondkapje inmiddels routine. “Het is voor mij net als een jas of schoenen aantrekken, het gaat automatisch. In de winkel heb ik ’m standaard op, in de zorg natuurlijk, maar ook op plekken waar het druk is. We zijn recent een weekendje naar Duitsland geweest, dan heb ik het mondkapje buiten ook op. Het zou eigenlijk weer verplicht moeten worden. En misschien ben ik heel pessimistisch, maar ik denk dat we er nooit meer vanaf komen.”

Ook op andere gebieden is ze zeer waakzaam. Na een corona-uitbraak besloot ze bijvoorbeeld even niet op te passen op haar kleinzoon, tot ze zeker wist dat hij niet besmet was. Alles om de kwetsbare ouderen waar ze mee werkt niet aan te steken.

Raar kijken

Het blijven dragen van het mondkapje zorgt voor de nodige verbaasde blikken op straat, merkt Greter. “Ik word dan raar aangekeken. In discussies zeg ik vaak: ‘Weet je wel waar je het over hebt? Jij kunt nergens last van hebben, maar je kan wel een ander zo hard aansteken, dat die wel ziek wordt en misschien doodgaat.’ Maar ik reageer nu niet eens meer, ik steek er geen energie meer in. Ik gebruik de mondkapjes gewoon en heb er maling aan als mensen raar kijken of er wat over zeggen.”

Zo desinfecteer je een herbruikbaar mondkapje in 15 minuten

Bron: De Stentor.