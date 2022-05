Gert had nog nooit naar Boer zoekt vrouw gekeken, maar zapte op een avond uit verveling voorbij. Toen hij plotseling Margriet in beeld zag, gebeurde er iets met hem. “Ik weet niet wat het was, een onderbuikgevoel, maar ik moest iets doen. Na het programma heb ik meteen de redactie gemaild of ik met haar in contact kon komen.” Hij kreeg het advies om een brief met foto’s te sturen en dat deed hij. “En toen kreeg ik donderdag erop een berichtje van Margriet. Dat ze mijn brief heel leuk vond en wel verder contact wilde. We appten wat heen en weer en hebben diezelfde avond gebeld.”

Ik zag hem en dacht meteen: dat is hem!

Het bleek een schot in de roos te zijn. “Het klikte zo goed. Ik denk dat we in een paar dagen tijd wel 3 kilometer aan appjes hebben gestuurd en bij elkaar 24 uur lang hebben gebeld!”, vertelt Margriet. Op Goede Vrijdag ontmoetten ze elkaar voor het eerst. “Gert kwam naar Krimpen aan de IJssel, waar ik woon. Ik vond het best spannend, want ook al hadden we zulke fijne gesprekken, hoe zou het fysiek uitpakken? Maar ik zag hem en dacht meteen: dat is hem! En hij rook ook nog lekker!”

Helemaal gelukkig

Margriet en Gert zijn inmiddels een stelletje. Hoewel ze niet heeft gewonnen in Boer zoekt vrouw, is haar avontuur niet voor niks geweest. “Meedoen aan het programma was leuk, maar ik ben de grote winnaar! Gert is een hele fijne, lieve en knappe man! Ik ben heel gelukkig. En daar gaat het uiteindelijk om.”

Bron: De Stentor