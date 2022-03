Margriet van der Linden stopt met talkshow ‘M’ en dít is waarom

Na 344 afleveringen vindt Margriet het genoeg geweest, het is volgens haar tijd om nieuwe programma’s te ontwikkelen.

Nieuwe wegen bewandelen

“Ik ben er enorm trots op dat we echt een ander geluid hebben laten horen en dat we vele nieuwe mensen hen onderwerpen een podium hebben geboden”, laat ze weten in een verklaring. Na vijf seizoenen wil ze ‘weer nieuwe wegen bewandelen’. “Ik dank iedereen die naar ons programma gekeken heeft en verheug me erop om de kijker bij een van mijn nieuwe programma’s terug te zien.”

Margriet op de vroege avond

De talkshow M is sinds mei 2018 te zien tussen 19.00 uur en 20.00 uur op NPO 1. Samen met De Vooravond zou het de grote opvolger van De Wereld Draait Door moeten worden, maar sinds het einde van DWDD hebben talkshows het moeilijk op de vroege avond. Eerder stopte De Vooravond met Fidan Ekiz en Renze Klamer al. Hier kwam uiteindelijk Khalid & Sophie voor in de plaats.

Khalid & Sophie

De studio van M wordt dit weekend gelijk omgebouwd voor de talkshow van Khalid Kasem en Sophie Hilbrand. Deze show is vanaf 21 maart weer elke werkdag te zien om 19.00 uur op NPO 1.

Bron: RTL Boulevard