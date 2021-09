Marianne Thieme na twee keer uitstel getrouwd met grote liefde

Marianne Thieme was fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer en daarmee tevens de politiek leider van haar partij. Op 8 oktober 2019 trad ze uit de Tweede Kamer.

Ontmoeting

Marianne en financieel geograaf Ewald leerden elkaar kennen in 2018. “We hebben elkaar ontmoet in de Tweede Kamer in 2014 toen jij (Ewald, red.) daar was omdat er werd gesproken over de bevoegdheden van de Europese Unie. Ik kende je al wel van je televisieoptredens en columns, en ik had het gevoel dat jij dezelfde standpunten had als de Partij voor de Dieren, maar ik had geen idee waar jij stond met betrekking tot groene onderwerpen. Die dag was ik druk met debatteren en zat jij achterin heel serieus hoogleraar te zijn”, vertelde Thieme eerder aan VN.

Uitgestelde bruiloft

De trouwplannen met haar grote liefde stonden al langere tijd in de agenda, maar corona maakte een bruiloft onmogelijk voor het stel. Op 2 september 2021 gaven ze elkaar dan eindelijk het jawoord, laat Marianne maandagavond op Twitter weten. “Getrouwd!”, schrijft ze bij de foto. Ook Ewald deelt een foto. “Na twee keer uitstel getrouwd met mijn grote liefde”, leest het bijschrift van zijn foto’s.

Na drie keer uitstel eindelijk getrouwd met mijn grote liefde!

Foto's Menno Herstel

Zie https://t.co/F7t7UbDKnP pic.twitter.com/oXj42HcLgb — Ewald Engelen (@ewaldeng) 6 september 2021

Bron: Twitter