Marieke is rouwinfluencer: “Kleine veranderingen maken het verschil bij het afscheid van een dierbare”

Hoewel het idee van een uitvaart voor veel mensen iets is waar ze liever niet aan denken, is de uitvaartbranche ook aan trends onderhevig. Steeds meer mensen willen van hun begrafenis namelijk iets bijzonders maken. Marieke van der Weiden kan je daarbij inspireren en helpen.

Hoewel Marieke zichzelf geen rouwinfluencer noemt, klopt het label volgens haar wel. “Omdat men het beestje een naam wil geven. Maar ik ben juist actief in de fase vóór het overlijden. Het gaat niet zozeer om rouw, maar om alles wat te maken heeft met de dood.”

Rouwverwerking

Marieke is naast ondernemer en examinator op hogescholen spreker over trends en vernieuwing in de onderwijs- en uitvaartsector. In 2017 deed ze al onderzoek naar de uitvaart van de toekomst. “Ik onderzocht wat voor een beleving uitvaarten vanaf 2022 zouden hebben. Inmiddels blijkt dat in de uitvaartsector persoonlijke beleving steeds belangrijker wordt. Het kan namelijk helpen bij de rouwverwerking voor nabestaanden.”

Wat is die beleving dan? Marieke: “Mensen willen een persoonlijk afscheid. Zij kunnen kiezen uit steeds meer mooie (design)producten, zoals een gepersonaliseerde kist of rouwwagen. Daarnaast willen ze bij het afscheidsritueel steeds vaker dingen zelf doen. Bijvoorbeeld echt een feestje vieren in plaats van koffie en cake in de aula.”

Mensen zouden veel meer hun laatste moment emotioneel mogen omarmen, vindt ze. Er mag gehuild en geschreeuwd worden, ook in de aula. “Dat zie je in andere culturen wél. Ook het vieren van het leven is in andere culturen veel sterker. Mensen in Nederland neigen daar steeds vaker naar. Je hoort ze dan zeggen: ‘Als ik doodga, moet er een feest zijn’. Wij faciliteren die feesten met alles erop en eraan.”

Marieke maakt onderdeel uit van de groep Funeral Rockstars. Een groep creatieven en artiesten gespecialiseerd in evenementen, entertainment en design.

Rituelen

Wat zijn de concrete voorbeelden van hoe het anders kan? Ze vertelt: “Neem rouwboeketten. Die zijn meestal erg duur en worden na de begrafenis weggegooid, omdat dat in Nederland de normale gang van zaken is. Begraafplaatsen kunnen de bloemen niet houden en families nemen de boeketten vaak niet mee. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat kleinkinderen de bloemen in de lucht gooien en ze dan oprapen om er een nieuw bosje van te maken. We geven ook een nieuwe invulling aan riten en rituelen, zoals pingpongballen die tranen symboliseren en zachtjes naar de kist worden gegooid. Het tikken van de balletjes is erg rustgevend en geeft een moment van stilte en nadenken. Ook hebben we een keer een begrafenis helpen organiseren waarbij de kistdragers in het rood gekleed waren. Het zijn kleine veranderingen die het verschil maken.”

Hologram

Het kan ook veel extremer. Zelfs na de dood kan een dierbare nog een boodschap overbrengen via een hologram. “Mensen kunnen een hologrambox huren, die we installeren op de locatie. Van tevoren neemt de overledene dan een boodschap op, die tijdens de uitvaart wordt afgespeeld. Het is dan net alsof diegene er nog even bij is. Dat kan een laatste dans zijn, een grap, woord of gesprek dat veel voor nabestaanden kan betekenen.”

Bron: Funeral Rockstars