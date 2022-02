Mariëtte Hamer wordt regeringscommissaris seksueel geweld

Dat schrijven ministers Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Vrouwenquotum

Hamer zegt haar huidige functie bij de Sociaal Economische Raad (SER) per april op, om het kabinet gevraagd én ongevraagd te adviseren over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens betrokkenen scheef Hamer bij de SER een advies over diversiteit bij grote bedrijven, dat uiteindelijk zorgde voor de invoering van een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven.

Elke slachtoffer is er één te veel

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een pijnlijk én hardnekkig maatschappelijk probleem. Dat blijkt ook weer uit recente incidenten, waaronder de onthullingen van #BOOS over het televisieprogramma The voice of Holland en Ajax. volgens minister Dijkgraaf moeten we in iedere organisatie actief het gesprek gaan voeren om ervan bewust te zijn dat dit op iedere plek kan gebeuren. Werken aan een cultuurverandering waarin niemand wegkijkt en waarin mensen elkaar aanspreken op verkeerd gedrag “Want elk slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld is er één te veel”, schrijft hij. “Ik ben blij dat we, samen met Mariëtte Hamer als regeringscommissaris, hier vanuit de overheid grondig mee aan de slag gaan.”

Veiligheid op de werkvloer

Ook minister Van Gennip vindt het nodig om de regels aan te passen. “Je veilig en thuis voelen op je werk en er jezelf kunnen zijn: het hoort vanzelfsprekend te zijn. Maar dat is het helaas niet. Het is duidelijk dat we meer moeten doen om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan”, zegt ze. Dat begint volgens haa raan de top. “Het is belangrijk dat dit onderwerp nu vol op de agenda staat.”

Actieplan

De ministers verwachten van Hamer dat ze ‘toewerkt’ naar ‘een nationale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’. Ze moet in het maatschappelijk debat over #metoo ‘een herkenbaar boegbeeld’ zijn en meehelpen aan een cultuurverandering. Binnenkort moet de nieuwe regeringscommissaris een actieplan aanleveren om de cultuur die leidt tot dit soort gedrag te doorbreken.

Bron: Rijksoverheid