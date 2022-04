De emotionele interventie die volgt is het begin van een nieuw leven voor Mario én zijn familie.

Mario in Verslaafd!

Mario’s relatie is over en zijn huis is verkocht. De interventie lijkt het laatste redmiddel van hem te zijn. De familie van Mario is bereid hem te helpen, maar zijn ook een deel van het probleem. Het overlijden van zijn broertje en het drankgebruik van zijn ouders hebben er ingehakt bij Mario. Hij is nu de jongste van een samengesteld gezin van zeven en is door het drugsgebruik en het liegen daarover vervreemd van zijn familie. Het team van Ewout Genemans helpt om in te grijpen. “Ik doe het voor jou”, vertelt Mario's vader. “Doe het alsjeblieft ook voor ons.”

Eenmaal in de kliniek verandert Mario’s leven drastisch. Niet alleen kickt hij af van zijn verslaving, hij lijkt ook een heel ander mens te worden. “Ik voel me onbeschrijfelijk. Het is met geen pen te beschrijven. Ik had niet verwacht dat ik dit kon”, vertelt hij aan Ewout.

Emotioneel weerzien

Na vier weken in de afkickkliniek mag Mario zijn familie eindelijk weer in de armen sluiten. En dat doet-ie letterlijk: huilend rent hij in hun armen. “Bedankt”, zegt Mario als hij hen knuffelt. “Ik ben blij dat ik dit heb mee mogen maken in m’n leven. Ik hou van jullie.” Zijn moeder is maar wat trots op haar zoon. Vóór hij naar de kliniek ging toonde hij immers geen emotie, nu wel. “Het is een heel andere Mario.”

Drugstest in Verslaafd!

Twee maanden na dato staat er nog iets belangrijks op de planning voor Mario. Hij ondergaat een drugstest. Een spannend moment voor de familie, maar omdat Mario geen drugs heeft gebruikt kan hij maar één uitslag krijgen: negatief. “Jullie zijn het mooiste in mijn leven. Ik ben blij dat ik jullie steun heb. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor”, zegt hij tenslotte tegen zijn familie.

Hoe gaat het nu met Mario?

Even later laat Mario weten dat het leven nog mooier is geworden voor hem. Nadat zijn vorige woning is verkocht en hij is afgekickt, is hij nu weer in staat om een nieuwe woning te kopen en dat heeft hij gedaan ook. Kijkers leven met Mario en zijn familie mee. ‘Zo diep zitten en dan zo die berg op klimmen en overwinnen! Wauw’, klinkt het onder meer. Hopelijk blijft het goed gaan met Mario, spreekt een ander uit: ‘Ik hoop dat Mario de juiste behandeling krijgt na deze opnames, want de nazorg is het allerbelangrijkste.’

Wat een liefdevolle man die Mario. Klein hartje. Hopelijk houdt hij het vol💪#verslaafd — stardust.pixie (@stardustpixie1) 6 april 2022

We zijn pas 15 minuten aan het kijken maar deze aflevering voel je tot op het bot. Wat een verdriet in deze familie. Het ene na het andere verlies. #verslaafd — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) 6 april 2022

Ik heb zelf in een kliniek gezeten(niet voor drugs) maar O wat een geknok was het.



Ik hoop dat Mario de juiste behandeling krijgt na deze opnames, want de nazorg is het allerbelangrijkste.



#verslaafd — Je Moederrrr (@je_moederrrrr) 6 april 2022

Zo diep zitten… en dan zo die berg op klimmen en overwinnen! Wauw! Ook een waanzinnig lieve familie ❤️ #verslaafd — R@chelle (@korreltjezout84) 6 april 2022

