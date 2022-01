Dit heftige nieuws deelt de familie op social media.

Herstellen

“We zijn enorm geschrokken”, schrijft de familie in een bericht op Instagram. “De komende tijd gaan we haar steunen en werken aan haar herstel.” Mariska werd opgenomen in het Bravis Ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Roosendaal en Bergen op Zoom. “Onze dank is groot aan het zorgpersoneel voor hun geweldige zorg. Naar omstandigheden gaat het goed en we zijn blij dat ze vanaf vandaag weer thuis is.”

Frans en Mariska zijn al ruim dertig jaar samen. Ze trouwden in 2008 en hebben samen vier zonen: Christiaan, Frans jr., Jan en Lucas.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Frans Bauer (@fransbauer) op 7 Jan 2022 om 10:28 PST

Steun van volgers

Onder het bericht reageren veel fans met steunbetuigingen. “Veel kracht en beterschap toegewenst”, schrijft een fan. Een ander reageert met: “Jemig dat is schrikken, heel veel sterkte.”

Bron: Instagram