Eerder die avond gaf de Russische president Poetin namelijk een historische toespraak waarin hij de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Loegansk erkende. Daardoor is de vrees dat Moskou die gebieden openlijk militair gaat steunen alleen maar groter.

Vanavond ben ik te gast bij #Jinek. Kijk je mee? pic.twitter.com/to0zaDl8yK — Mark Rutte (@markrutte) 21 februari 2022

Mark Rutte in gesprek met Eva Jinek

Dat was voor Rutte geen reden om zijn bezoek aan de talkshow af te zeggen. Kijkers verwachtten dat het in de uitzending dan toch wel uitgebreid over de situatie in Oekraïne zou gaan, maar daar was in het gesprek maar weinig aandacht voor. In plaats daarvan ging het over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, de LinkedIn-pagina van de minister-president en zijn kapotte auto. Tot grote ergernis van kijkers.

Plotseling vertrek

Het plotselinge vertrek van de minister-president halverwege de uitzending hielp daar niet bij. Vlak voor een reclameblok kondigde Poetin een ‘vredesmissie’ aan in de gebieden. Na de reclame reageerde Rutte daarop en noemde de Russische president ‘totaal paranoia’. Het voelde volgens Rutte ongemakkelijk om nog langer aan te tafel te blijven zitten en daarom verliet hij vroegtijdig de uitzending om in spoedoverleg te gaan.

Poetin stuurt militairen naar Donetsk en Loehansk voor vredesmissie. @minpres ‘De man is natuurlijk totaal paranoia’. #Jinek pic.twitter.com/PggWCISs6X — Jinek (@Jinek_RTL) 21 februari 2022

Collega Pieter Omtzigt had zo zijn twijfels bij het optreden van Rutte. “Ik had vanavond een flashback naar de minister van defensie die tijdens de chaotische evacuatie uit Kabul in de bioscoop zat”, aldus Omtzigt op Twitter. Daar dachten meer mensen zo over:

Ik had vanavond een flashback naar de minister van defensie die tijdens de chaotische evacuatie uit Kabul in de bioscoop zat. — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) 21 februari 2022

Voor die uitzending van Jinek was de toespraak van Poetin al afgelopen. Toen had Rutte al weg kunnen gaan. Maar live op televisie onder luid applaus vertrekken, als de staatsman wiens plicht nu eenmaal roept, is natuurlijk veel beter voor de beeldvorming. Wat een farce. — Rowan Geleijnse (@RowanGeleijnse) 21 februari 2022

Keuvel keuvel RUSLAND VALT OEKRAÏNE BINNEN keuvel keuvel gaaf land keuvel gouden medailles keuvel OORLOG IN EUROPA keuvel keuvel — Claudia de Breij (@claudiadebreij) 21 februari 2022

Jinek was live. Natuurlijk was Jinek live. Met deze tweet laten ze zien dat het Rutte was die fout zat met zijn gezwets over iPhones en Toppers en zijn lekke band. Maar hee, het was wel Jinek die ‘m die ruimte gaf en zelf ook niet uitgebreider in ging op de situatie in Oekraïne. https://t.co/UKkn737WWo — Kirsten Verdel (@locuta) 21 februari 2022

Rutte moét weg. Want druk met belangrijker zaken. Maar blijft wel zitten tot net ná de reclame om dat te vertellen. #Jinek — Ron Vergouwen (@RonVergouwen) 21 februari 2022

Als Rutte nu zou zeggen: "mevrouw #Jinek, alle vermaak even terzijde, er begint op dit moment een oorlog in Europa. Zullen we het dáár minstens tot het volgende reclameblok over hebben?".

Dán zou hij een leider zijn. Tot die tijd is hij een #roomboterbabbelaar. — Jan-Jaap de Haan (@JanJaapdeHaan) 21 februari 2022

4148 dagen premier en dan niet weten dat dit niet het moment was om te zitten keuvelen over je Linkedin-account. #jinek — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) 21 februari 2022

We gaan het er niet meer over hebben hè? #Jinek — Priscilla Slomp (@pris022) 21 februari 2022

'Weet je nog, de Krim. Dat schiereilandje.' Tot zover de MP over Rusland. #jinek — Anneke Jonkers (@Annajonky) 21 februari 2022

Na twee minuten te hebben gesproken over de gevaarlijke ontwikkelingen rond en in #Ukraine zit onze @MinPres bij #Jinek nu te ginnegappen met een paar cabaretiers — frans weisglas (@fransweisglas) 21 februari 2022

Bron: NOS.nl