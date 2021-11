Marleen Zwartkruis is de Libelle STER 2021!

Bekijk de video waarin Marleen verrast wordt door Libelle's hoofdredacteur Hilmar Mulder:

Afval uit de grachten

Marleen Zwartkruis vist met haar SUPmission vanaf haar sup afval uit de Haarlemse grachten. “Ik ben elke keer verbaasd als ik zie wat we allemaal uit het water halen. Van blikjes, flesjes en voetballen tot schoenen en fietswielen. Per keer halen we wel zeven kliko’s afval uit het water. Dat afval zou anders in zee zijn terechtgekomen, want daar komen de Haarlemse wateren op uit.” Met 18,7% stemmen is zij uit de 10 kandidaten dé STER van 2021 geworden.

En dat was heel spannend, want op de tweede plaats eindigde Bernadette Hakken met 16,6% van de stemmen. Bernadette is beter bekend als ‘Het Peukenmeisje’ en raapte al meer dan een kwart miljoen sigarettenpeuken van straat. Ook arts Evelyn Brakema, die zich met de Groene Zorg Alliantie inzet voor meer duurzaamheid in de zorg, verwierf een plaatsje op het digitale podium (15,6% stemmen).

Zélf initiatief nemen

Libelle’s hoofdredacteur Hilmar Mulder is diep onder de indruk van alle sterren. “Dit zijn stuk voor stuk vrouwen die niet afwachten tot een ander in actie komt, maar zélf het initiatief nemen om Nederland groener, mooier en duurzamer te maken. Ze zijn creatief, optimistisch en hebben een enorm doorzettingsvermogen. Daar kunnen we allemaal iets van leren.”

Wisselster

Marleen neemt als STER 2021 het stokje over van Marlous Nacken, die de STER in 2020 in ontvangst mocht nemen. Marlous, van Atelier Kleurstof, won de prijs omdat ze met haar team van vrijwilligers 17.000 mondkapjes voor de zorg naaide. “Dat wij er hiermee voor hebben kunnen zorgen dat patiënten niet eenzaam hun laatste momenten hoefden door te brengen, is onbetaalbaar.”

