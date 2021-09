Marlijn Weerdenburg over plotseling overlijden van haar moeder: “Ik heb geen afscheid kunnen nemen”

In april 2021 overleed de moeder van Marlijn Weerdenburg plotseling, net voor de geboorte van haar tweede zoon, Sammie. In het programma van Art Rooijakkers vertelt ze over die periode.

Foute boel

De actrice vertelt hoe ze zo’n twee weken voor de geboorte van Sammie bij haar ouders verbleef vanwege een verbouwing thuis. Op een avond, toen Marlijn al naar bed was, hoorde ze gerommel beneden en vroeg ze wat er aan de hand was. “Er is iets met je moeder”, riep haar vader terug.

Eenmaal beneden lag Marlijns moeder op de grond. “Ik dacht meteen dat het foute boel was”, vertelt ze. “We hebben direct 112 gebeld. Toen heb ik haar nog tien minuten vastgehouden.”

In het ziekenhuis werd ontdekt dat Marlijns moeder een epileptische aanval had gehad. Hierna lag ze een week in coma. “Maar ze is niet wakker geworden. Helaas.”

Afscheid

Omdat haar moeder zo plotseling onwel werd, heeft Marlijn geen afscheid kunnen nemen van haar moeder. “Als iemand ineens omvalt heb je niet de gesprekken die je anders misschien wel nog zou hebben”, realiseert ze zich.

Wel vindt ze het fijn dat haar moeder wist dat haar zoon Sammie zou gaan heten. Dat haar moeder haar tweede kleinzoon nooit heeft ontmoet, blijft pijnlijk. “Oma zijn was een heel groot onderdeel van haar leven en iets wat haar heel veel plezier gaf.”

Verdriet

De periode vlak na het overlijden van haar moeder, kwam het verdriet nog niet helemaal binnen. “Ik ben doorgeschoven in die modus van overleven. Dat is wat je lichaam ook doet, omdat je een kindje draagt.”

Inmiddels komt het verdriet steeds vaker de hoek om kijken. “Het is mijn moeder en het is gewoon mijn beste vriendin, hoe besef je dat?” vraagt ze zich hardop af terwijl ze haar emoties probeert te bedwingen. “Hoe laat je dat toe? Dat weet ik niet.”

Bron: XXX