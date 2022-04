De verloofde van Maxime Meiland zorgt deze week voor de kinderen, waardoor het gezin deze week geen kinderbijslag krijgt. Het dagbudget keldert daardoor omlaag en de Meilandjes moeten op een andere manier geld besparen. Een simpele oplossing schiet Erica te binnen: ze draait de verwarming op Martiens slaapkamer dicht. Maar dat wordt haar niet in dank afgenomen.

Op zoek naar de dader

“Ik had mijn verwarming een klein beetje open gedraaid, dan is de kou uit de ruimte. Maar nu staat hij uit en is het hier net een vriescel. Dat pik ik natuurlijk niet!”, zegt Martien tegen de camera. Met veel bombarie stampt hij de woonkamer in, opzoek naar de ‘dader’. “Als je mijn kamer stofzuigt is dat prima, maar dan moet je verder nergens aankomen!”, snauwt hij tegen Erica. Die zegt nog niks. “Waarom is mijn verwarming uit?”, vraagt hij danm. “Die is al uit sinds vanmorgen”, antwoordt Erika droogjes.

Het zoveelste akkefietje

De twee kibbelen verder. Martien roept wijsneuzerig: “Daar mag jij helemaal niet aankomen!”, waarop Erica zegt: “Nou, dan draai je hem toch weer open?” Met nog wat gemopper en een “wat een gezeik” stormt Martien weer de trap op. Maxime slaat het allemaal achteloos gade: voor haar (en voor de kijkers trouwens ook) is het ’t zoveelste akkefietje tussen hen. Sommige kijkers vinden het fragment hilarisch, anderen vallen nog altijd over hoe ongeloofwaardig ze vinden dat het programma is:

Ik moet vandaag veel lachen om #chateaubijstand veel grappige dingen om Martien en dat geklaag — ⚽️Roel van Kasteren⚽️ (@roeltje1980) 18 april 2022

Volgens mij heeft Martien nog niet helemaal door dat de kachel ook geld kost 🙈🙈🙈 #chateaubijstand — Alex (@RefAlex) 18 april 2022

Ik heb net de Praxis gebeld. Morgen effe een uurtje werken en dan kan ik gelijk mijn nieuwe badkamer uitzoeken en meenemen. 🤷🏼‍♀️#chateaubijstand #meiland — DCS (@manoeska61) 18 april 2022

Voor alle bijstandsgezinnen met een hond, ga naar de vrouw die net botjes verkocht aan familie Meiland gegarandeerd dat jullie wat extra meekrijgen voor dezelfde prijs. Of zou ze dit alleen doen bij familie Meiland. #chateaubijstand #meilandjes #meiland — Hippe uut Zutphen (@Hippezutphen) 18 april 2022

Ik denk dat ik eens een aflevering van #chateaubijstand moet gaan kijken want ik ben benieuwd hoe ze het hebben geregeld met het dagelijks moeten solliciteren. En met de kostendelersnorm. En houden ze zich aan de meldingsplicht? Zoveel vragen.🤔 — ElsB (@EM_Boer) 18 april 2022

Bron: SBS6/Chateau Bijstand, Twitter.