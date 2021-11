Martien Meiland onthult wie er absoluut niet op zijn uitvaart mag komen

Dat Martien denkt dat hij niet heel oud zal worden, heeft alles te maken met iets wat er vroeger is gebeurd. Toen hij puber was, ging hij namelijk een avondje glaasje draaien. “Daar kwam uit dat ik zou trouwen met ene Erica, twee kinderen zou krijgen en mijn overlijden verband had met de getallen vier en zes”, zo vertelt hij.

“Iets met een vliegtuig”

Toevallig genoeg zijn de eerste twee voorspellingen uitgekomen. Maar omdat hij de 46 inmiddels gepasseerd is, denkt Martien dat hij niet ouder zal worden dan 64. En daarom heeft hij al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. “Ik heb mij voorgenomen dat ik dat hele jaar niet in een vliegtuig stap. Want ik ben later nog bij een waarzegster geweest. Zij pakte een foto van mij en zei. ‘O, ik word helemaal misselijk. Ik zie iets met een vliegtuig…’”

Kledingvoorschrift

Nu hoopt Martien natuurlijk dat deze voorspelling niet zal uitkomen, maar mocht het wel zo zijn dan heeft hij in ieder geval al het nodige bedacht voor zijn afscheid. “De mensen moeten met een mooie zwarte shawl uit Italië en zwart gaas voor hun ogen op mijn uitvaart verschijnen. (...) ‘Why Tell Me Why’ van Anita Meyer moet gedraaid worden. Dan blijft het nog een beetje gezellig.”

Bonje

Martien weet ook al wie er niet welkom is op zijn uitvaart, namelijk zijn zus Nelleke. “Ik denk niet dat het ooit nog goed komt. Zij heeft een nieuwe man in haar leven, dat botert niet. Het is niet anders.”

Mensen die regelmatig Chateau Meiland kijken is het vast weleens opgevallen dat Martien twee verschillende kleuren ogen heeft. In deze video zie je hoe dat komt.

Bron: Story, Shownieuws