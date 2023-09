Martien Meiland over ‘Chateau Meiland' en zijn 'geheimen': ‘Ik wilde wat ontdekken’

In Aran on tour, een online-serie van RTL boulevard, vertelt Martien onder meer over het beeld dat mensen van hem hebben. Ook over voormalig huisvriendin Carolien, die volgende maand een biografie uitbrengt over haar leven met de Meilandjes, klapt-ie uit de school.

De persoonlijkheid van Martien Meiland

Hoewel menig kijker smakeloos kan lachen om de altijd uitbundige Martien, zijn er ook mensen bij wie zijn enthousiasme eerder op de zenuwen werkt. Toch blijft de televisiepersoonlijkheid altijd zichzelf en speelt hij, in tegenstelling tot wat sommigen denken, géén typetje. “Ik vind het zo raar dat mensen dat denken, dat je een soort van acteur bent dan”, reageert Martien als Aron hem in Aron on tour vraagt wat hij vindt van het beeld dat hij een typetje zou spelen. Ook Erica is volgens Martien niet anders in het echte leven, maar ‘gewoon een heel nuchtere vrouw’.

Geheimen onthuld door huisvriendin Carolien

Dat Martien vaak vrolijk- en Erica heel nuchter is, is maar goed ook. Soms komt er namelijk nogal wat op het pad van de Meilandjes. De biografie over het gezin van voormalige huisvriendin Carolien, waarin zij onder andere privé-informatie over Martien deelt, is daar een goed voorbeeld van. Gelukkig laat die Martien koud. “Zij heeft natuurlijk gedacht: die boeken van de Meilandjes scoren als een malle, waarom zou ik het ook niet doen”, vertelt Martien daarover aan Aron. Hij vervolgt: “Nou ja, dat is haar goed recht. Ze moet het zelf weten, het is haar leven.”

Ook de erotische bezoekjes van Martien aan een parkeerplaats, die plaatsvonden nadat hij uit de kast kwam, komen in de online-serie ter sprake. “Wij moesten zo gillen toen we het lazen in de media”, vertelt Martien aan Aron over dat moment. “Ik was 40 en kwam uit de kast en wilde wat ontdekken. Wij praatten daar toen ook gewoon thuis over”, vervolgt hij lachend.

Toekomstplannen van ‘Chateau Meiland’

Martien kijkt dan ook graag naar de toekomst, en die ziet er voorlopig rooskleurig en rustig uit. Als Aron hem in Aron on tour vraagt of er op korte termijn nog een verhuizing voor een nieuw bouwproject plaats zal vinden, zegt de televisiepersoonlijkheid dat dat niet het geval is. “We gaan voorlopig niks meer kopen. We zitten helemaal goed.”

Bron: RTL Boulevard