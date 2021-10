Martien Meiland Beeld Chateau Meiland

Martien zorgt met nieuw accessoire voor hilariteit bij kijkers ‘Chateau Meiland’

Na een zonnige vakantie is de familie Meiland weer terug in Nederland. Er is nog genoeg te doen in hun nieuwe stulpje in Noordwijk dus er staat een bezoekje aan het tuincentrum op de planning. Maar niet zonder Martiens nieuwe accessoire.