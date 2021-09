Martiens ‘eigen ontwerp’ eetkamertafel valt niet in de smaak bij kijkers ‘Chateau Meiland’

In de laatste aflevering van Chateau Meiland werden alle dozen uitgepakt, kamers ingericht, het Japanse toilet getest en loeizware pilaren in de tuin geplaatst. Maar het is vooral de nieuwe inrichting van Martien die opvalt bij de kijkers.

Keuken wordt bistro

Martien was altijd van de landelijke inrichting, maar een nieuw, modern huis vraagt om een nieuw interieur. Hij slaat dan ook een heel andere weg in en wil zijn keuken omtoveren tot bistro. Dus geen grote eettafel waar ze met de hele familie aan kunnen dineren, maar kleine ronde tafeltjes, zoals in een Frans restaurant. Hij kiest voor vier kleine ronde tafeltjes, die met behulp van een fruitschaal één geheel vormen.

Eigen ontwerp Martien Meiland

De creatieve hersenspinsels van de Meilandjes zijn al niet altijd even goed te volgen, maar deze keer haken er helemaal veel kijkers af. “Hoe bedenk je het?” vraagt een van de kijkers zich af. Martien hoeft dit eigen ontwerp eettafel dus niet op de markt te brengen:

Ik vond dat Martien Meiland heel goed chateaus kon inrichten.#ChateauMeiland — Linds (@zegmaarLinds) 13 september 2021

Ik gok op veel rondetafelgesprekken bij #chateaumeiland 🤣 pic.twitter.com/De7Qc4H5ao — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) 13 september 2021

Die tafeltjes met al die stoelen.. hoe bedenk je het🤣🤣#chateaumeiland — jo (@jokiecroky) 13 september 2021

#chateaumeiland vond zijn styling altijd leuk,maar die tafeltjes zijn zo rommelig en niet gezellig — Marieke Van Zelm (@MariekeVzelm) 13 september 2021

Lelijke tafels die er niet goed passen #chateaumeiland — Deallerliefste (@Deallerliefste2) 13 september 2021

Veel fans weten de nieuwe villa van de Meilandjes in Noordwijk te vinden. Dit doet de familie tegen de glurende fans: