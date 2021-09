Martijn Krabbé viert twee jaar huwelijk met zijn grote liefde Deborah

Het plaatje wordt overladen met reacties.

Trouwdag

Zondag was het precies twee jaar geleden dat Martijn Krabbé en Deborah Wiesen elkaar het jawoord gaven. Het stel vierde hun huwelijk destijds in Parc Broekhuizen in Leersum, nadat de presentator eerder tijdens Pakjesavond op zijn knieën was gegaan.

Lieve foto

De liefde spat nog altijd van het stel af. Met een lieve foto laat Martijn dan ook weten nog steeds dolgelukkig te zijn met zijn Deborah. “Twee jaar getrouwd vandaag!!! Love you allerliefste!!”, schrijft hij bij de foto.

Felicitaties

Het trouwkiekje wordt overladen met felicitaties en lieve reacties van zijn volgers. “Wat een heerlijke foto!! Gefeliciteerd lief stel”, reageert presentatrice Wendy van Dijk. Ook fotograaf William Rutten feliciteert het koppel. “Gefeliciteerd!”

Bron: Instagram, Shownieuws