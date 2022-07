Het was voor Britt geen B&B vol liefde op het eerste gezicht in Portugal, alles behalve dat. Ze wist op het eerste gezicht eigenlijk al dat Martijn niet de man voor haar was en besloot al na 24 uur de B&B te verlaten. De liefdesklik was er niet en ze mistte haar vriendinnen en de feestjes in Groningen al na een halve dag.

Martijn over vertrek Britt in B&B vol liefde

Martijn gaf in de aflevering van B&B vol liefde al aan dat hij er net zo over dacht en geen klik voelde. De twee gingen zonder vervelende gevoelens uit elkaar. Dat blijkt ook uit het lieve bericht dat Martijn maandag voor haar plaatste op Instagram. “Lieve Britt, onwijs bedankt dat je mij hebt geschreven en het avontuur hebt aangedurfd. Het was kort, maar toch echt supergezellig!", schrijft hij bij een groepsfoto op Instagram. “Ik wens je alle geluk in de liefde toe, maar volgens mij komt dat wel goed.”

Of Martijn het geluk in de liefde vindt, kun je elke werkdag om 20.30 uur volgen op RTL 4, of kijk via Videoland.

Bron: Instagram