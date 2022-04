En dat blijkt een hele wijze man, waar we allemaal nog veel van kunnen leren.

Floortje naar het einde van de wereld

Elke aflevering trekt Floortje naar een afgelegen bestemming waar ze mensen bezoekt die er een bijzonder bestaan leiden. Ze loopt een paar dagen mee om te zien hoe zij in het leven staan. Ze ervaart hoe het is om op zo’n ongewone plek te wonen.

Dit keer bezoekt Floortje in de ongerepte wildernis van Kenia de Nederlandse Manon. Tijdens een van haar vele reizen door Kenia ontmoette ze Sankale, een stamhoofd van de Masai. De twee werden verliefd en Manon woont nu alweer jaren met hem samen in de hechte Masai-gemeenschap van Sankale. Moeite om haar westerse leven achter zich te laten, had ze niet. Ze voelt zich juist helemaal op haar plek in het primitieve en vredige bestaan in de Keniaanse natuur.

Stress is ziekte die je jezelf op de hals haalt

“Als ik kijk naar hoe mensen in Nederland leven, denk ik dat ze erg veel haast hebben. Alles moet vlug vlug vlug. Ze doen niet maar één ding tegelijk”, vertelt Sankale als Floortje vraagt wat hij vindt van het westerse leven. Toen hij in Nederland was en mensen sprak, zei iedereen: “Ik ben zo gestrest.” Hij snapte niet wat ze bedoelde. “Ik dacht dat stress een nare ziekte was, vergelijkbaar met malaria of andere ziektes. Maar dit is een ziekte die je jezelf op de hals haalt. Door van alles tegelijk te doen, je hoofd te belasten en door te wedijveren.”

“Jullie willen altijd maar meer en daar krijg je stress van. Wij zeggen hier: meer is meer is minder en minder. In ‘minder’ schuilt het geluk.” Een wijze les. Maar daar blijft het niet bij. Sankale heeft ook een advies voor alle westerlingen: “Ik zou willen dat iedereen in Nederland kon leren: meer is minder. Doe één ding tegelijk.”

Reacties van kijkers

Kijkers bewonderen de mooie natuur in Kenia en zijn daarnaast erg te spreken over de wijze woorden van Sankale, een stamhoofd van de Masai. “Kenia, een wereld van verschil. Stress? Wat is stress? Jullie in Europa willen steeds meer en meer. Stress is een ziekte die je zelf veroorzaakt. More is less”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Bijzondere man die Sankale. Kun je veel van leren. Iets voor College tour?”

Dit zegt Twitter over Floortje naar het einde van de wereld?

Wijze woorden van Sankale, Masai chief #Floortje #Kenia #stress Hij vroeg zich af of stress, waar wij Nederlanders het steeds over hadden toen hij in NL was, een ernstige ziekte was. Maar nee… pic.twitter.com/LXOEihA6TN — Caroline Verhees 💙💛 (@VivazCaroline) 21 april 2022

#Floortje naar het einde van de wereld. Straks Kenia.

In de ongerepte wildernis van Kenia, op een plek waar amper toeristen komen, bezoekt Floortje de Nederlandse Manon. Zij woont daar midden in de natuur samen met Sankale, stamhoofd van de Masai.

Nog één keer genieten! 💙🤗🤎 pic.twitter.com/1bZQI16Tyc — GuillaumeWim (@GuillaumeWim) 21 april 2022

Wijze woorden van de Masai Chief over #stress in NL #floortje naar het einde van de wereld.

Minder willen en één ding tegelijk doen. — Karin van de Water | Coaching & Training (@Coach_Karin) 21 april 2022

#floortje wat een wijze man Sankale… maar ook zo’n heerlijke vrolijkheid — Marcia BeSoSa ❌❌❌ (@marcia1404) 21 april 2022

Yep, Maasai Mara the place of piece where stress isn't known! #Floortje pic.twitter.com/nGP8uh5hWA — Yvette Boltze #IstandforUkraine #SlavaUkraini 🇺🇦 (@KumbatioYvette) 21 april 2022

mooi alweer #floortje

iedere donderdag wijze levenslessen

less is more

dank je lieve mensen uit Kenia — Danny (@DannyFietst) 21 april 2022

Sankale is een wijze Masai lifecoach. Zou hij iets mee moeten doen. #Floortje — Guido 🇺🇦 (@GKlerk) 21 april 2022

Ik vond Sankale's woorden over de wolf en stress wel erg raak, wijze man. #floortje — Rosanne (@Rosanne_2304) 21 april 2022

Kenia, een wereld van verschil. Stress? Wat is stress? Jullie in Europa willen steeds meer en meer. Stress is een ziekte die je zelf veroorzaakt. More is less. #floortje — NN (@Nell_eke) 21 april 2022

Het Masai perspectief op het typisch Westerse fenomeen 'stress': "More and more is less and less. And less is hapiness." #floortje — Jasper Verkroost (@_MrWriter) 21 april 2022

Mooie aflevering weer. Sankale is een wijs man 👍 #Floortje — Cato_023 🇳🇱 (@catootje023) 21 april 2022

Bijzondere man die Sankale. Kun je veel van leren. Iets voor @collegetour_nl #floortje #masai — Dennis JP 👑🏳️‍🌈🇳🇱 (@DennisenDaniel) 21 april 2022

Bron: Floortje naar het einde van de wereld, Twitter