‘Massa is kassa’-kijkers gaan los om eendenbegrafenis

De liefde voor haar schattige eendjes wordt elke uitzending van Massa is kassa weer duidelijk. De vier pulletjes in de zitkamer mogen de vloer onderschijten en de enige die zich daaraan ergert is Peter.

Diepe rouw

Deze week was dan ook een dieptepunt voor Nicols moederhart. Was ze eerst nog vrolijk met Ruud Gillis aan het praten over een hok voor haar pluizige baby’s, even later is ze in diepe rouw als haar eendje Massa blijkt te zijn doodgereden. Daar hoorde volgens haar een complete uitvaart (met cake) bij. “Hij was wel gewoon onderdeel van het gezin, dus hij verdient wel een plekje onder de grond”, vond Nicol.

Maar de Massa is kassa-ster was niet van plan om het beestje zelf te begraven. Dat mochten haar ouders doen, want zo’n doodgereden diertje: dat vond ze vies. En zoals altijd vond Twitter haar een verwend nest.

‘Gadverdamme’

“Nee, ik raak hem echt niet aan”, zei Nicol tegen haar moeder, die samen met haar man kwam opdraven en Massa van de straat haalde. Nicol merkte liefdevol op: “Gadverdamme, de helft van z’n ingewanden liggen gewoon op de weg.” Hierna volgde een complete uitvaart, met koffie uit een thermosfles, plakken cake en een bos rode rozen voor op het graf van Massa. Het was het zoveelste voorval waar Massa is kassa-kijkers versteld van stonden.

Moeders neemt koffie en cake mee naar de begrafenis van de eend. #massaiskassa pic.twitter.com/0Jzj5YNgn6 — Shac 🦓 (@SvCapv) 13 december 2021

#massaiskassa ik lig elke keer weer in een deuk. Koffie en cake bij de begrafenis van een eend. pic.twitter.com/GKJiSTR3nY — lique (@amouwerlsoot) 13 december 2021

Bron: Veronica Superguide