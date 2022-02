Nicol Massa is kassa Beeld SBS6 / Wessel de Groot

‘Massa is kassa’-Nicol heeft pikante plannen maar de kijkers hebben er geen vertrouwen in

Massa is kassa is weer terug op de buis! Dinsdagavond startte alweer het zesde seizoen waarin we meekijken in het leven van de familie Gilles. Het nieuwe seizoen start gelijk goed: Nicol Kremer heeft wilde plannen voor de uitbreiding van het Gilles-imperium en deelt die met haar vriend, miljonair Peter Gilles.