Toen afgelopen maandag het overlijden van Sebastian Beverloo bekend werd, startte er via doneeractie.nl een actie die vaak op Instagram is gedeeld. Ruim 15.000 mensen schonken geld om ervoor te zorgen dat de Waddinxveense, die binnen twee jaar haar oudste zoontje Jona (2) en haar man Sebastian verloor, even geen geldzorgen heeft.

Mathilde verloor haar man

Veel volgers van Mathilde laten, ook via die doneersite, weten diep geraakt te zijn door het overlijden van haar man. Een van de reacties: ‘k ken je niet persoonlijk, maar je verhaal raakt me telkens weer. Je kunt het altijd zo mooi, eerlijk en dapper verwoorden. Hopelijk helpt dit een beetje de grote zorgen te verlichten.’

De afgelopen maanden zijn er meerdere crowdfundingsacties gestart in de regio, waaronder die voor de ouders van de overleden voetbalbroers Isay en Noah Gesser, voor Fred en Corrie de Gruijl uit Gouda en voor de zieke Evert Muis uit Alphen. De inzameling voor Isay en Noah leverde 42.650 euro op, die voor Fred en Corrie 36.782 euro en die voor Evert 23.259 euro.

Het had jou ook kunnen gebeuren

Volgens René Bekkers, hoogleraar Filantropie, zijn er verschillende redenen waarom mensen geld overmaken met zo’n actie. “Een belangrijke reden is dat mensen zich kunnen identificeren met het slachtoffer. Zoiets had ook jou kunnen gebeuren.”

Mathilde: ik ben gebroken

Dat tienduizenden mensen niet alleen meeleven via Instagram, maar ook een donatie doen, ontroert Mathilde. Ze postte vandaag een persoonlijk bericht over hoe het met haar gaat. Ze laat weten dat ze gebroken is. “Ik voel me alleen en leeg. Ik voel me de definitie van gebrokenheid, al zeggen mensen om me heen dat ik sterk en dapper ben.”

Religiewetenschapper Johan Roeland van de Vrije Universiteit Amsterdam schreef mee aan het boek Biblebelt online. Hij vindt de actie bijzonder, maar is niet verbaasd over het enorme bedrag dat is opgehaald.

Online begrafenisdienst

Er was ook een enorme online aandacht voor de begrafenisdienst van de kleine Jona, de zoon van Mathilde en Sebastian, in 2020. Er keken toen ruim 80.000 mensen naar de kerkdienst die door de coronamaatregelen via YouTube werd uitgezonden.

Volgens Roeland zijn er meer verklaringen voor de grote mate van solidariteit met Mathilde Beverloo. “Influencers geven openheid over hun persoonlijke leven. Wil je als influencer succes hebben, dan moet je authentiek zijn. En dat is ze. Ze laat een groot deel van haar persoonlijke leven zien, waaronder de manier waarop zij omgaat met het lijden in het leven. Dit inspireert en raakt heel veel mensen.”

Reactie van Mathilde op de crowdfunding

Vandaag schreef Mathilde Beverloo-de Rooij op haar Instagram-pagina ook een reactie op alle medeleven in berichten en reageert ze op de voor haar opgezette crowdfundingsactie: ‘Geld vervangt niet. Maar het geeft me rust, daar ben ik dan ook heel dankbaar voor.’