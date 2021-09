Matthijs van Nieuwkerk en Ilse DeLange gaan samen nieuw muziekprogramma maken

En de verwachtingen daarvan zijn hoog.

Matthijs gaat door met Ilse

Matthijs gaat door stond zaterdagavond deels in het teken van Unmute us: de demonstratie tegen de huidige coronamaatregelen in de evenementenbranche. “Ik hield de moed erin, omdat ik iets wist wat veel mensen nog niet weten”, begint Ilse. “Dat wij in het grootste geheim een nieuw idee hebben bedacht.” De tv-maker en zangeres komen namelijk met een muziekprogramma als podium voor artiesten en muzikanten. Voor gevestigd, maar ook nieuw talent. “Oorspronkelijk materiaal, nieuwe platen, de verhalen die erbij horen, van Jan Smit tot Kensington”, zo vat Matthijs het in een notendop samen.

Muziek in de hoofdrol

“Wij hebben ons allebei lopen ergeren aan dat er al jarenlang geen muziekprogramma op de televisie is waar muziek in de hoofdrol staat”, vult Ilse aan. “Muziek verdient om in z’n kracht op een podium opgetild te worden en de noodzaak is alleen maar groter geworden de afgelopen tijd.”

Rebels with a cause

Terwijl Matthijs en Ilse hun nieuwe programma bespreken, prijkt op de achtergrond de tekst ‘rebels with a cause’. “Zo noemden we onszelf, omdat je in Hilversum wel moet vechten als een rebel om muziek in het hart van NPO1 te krijgen”, legt Matthijs uit. “Dat zal niet de titel van het programma worden denk ik, maar we moesten een soort affiche bedenken om de heren en dames een beetje te verleiden.”

Hoge verwachtingen

Het programma moet nog komen, maar Matthijs gaat door-kijkers zijn nu al lyrisch. “Dat kan niet anders dan retegoed worden”, klinkt het onder meer. Hoge verwachtingen, dus. Of Matthijs en Ilse die kunnen waarmaken? Dat zal binnenkort op NPO1 te zien zijn. Vanaf wanneer precies, is nog niet bekend.

Dat was een mooie aflevering van #Matthijsgaatdoor, geweldige apotheose. En heel fijn nieuws dat Matthijs samen met @IlseDeLange een nieuw muziekprogramma gaat maken, ben heel erg benieuwd! — Ilse 🌹🌍😎 (@IlseDeckers) 11 september 2021

Ilse en Matthijs👍 nieuw muziekprogramma, dat belooft veel moois. In de stijl van Jools zou echt gaaf zijn. Ik hoop op: Voltage, Tim Knol en Her Majesty #matthijsgaatdoor #rebelswithacause #ilsedelange #matthijsvannieuwkerk — Kamiel Bouter (@BouterKamiel) 11 september 2021

Ben nu al razend benieuwd naar het aangekondigde muziekprogramma dat Ilse en Matthijs gaan maken. Dat kan niet anders dan retegoed worden!#matthijsgaatdoor — Gevaccineerde des Vaderlands -Timothy P. (@theRealParchley) 11 september 2021

Wat gaaf! Een nieuw tv-programma over muziek op de rol, door Ilse DeLange en Matthijs van Nieuwkerk. Daar was echt behoefde aan, niet alleen rond december met top 2000 a gogo achtige programma's #matthijsgaatdoor — niec (@nniieecc) 11 september 2021

Bron: Matthijs gaat door