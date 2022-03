Maud deed in 2019 mee aan Typisch Heemstede, een programma waarin ‘gewone’ mensen uit een buurt ergens in Nederland worden gevolgd. Maud vertelde destijds in het programma dat ze gek is op honden en hier ook haar beroep van heeft gemaakt, ze is namelijk een hondenuitlater. Ze stapt dagelijks in een busje met daarop de tekst ‘Met Maud Mee’ en haalt daar honden mee op in Heemstede. “Hartstikke leuk, want er is geen hond ongezellig en geen hond is chagrijnig,” zo vertelt ze.

“Ik ben een beetje een einzelgänger”

In het programma deelt ze ook wat meer persoonlijke details. Zo vertelt ze dat ze nogal op zichzelf is, een eigenschap die goed van pas komt als potentiële partner van Evert uit Boer zoekt Vrouw. “Ik ben een beetje een einzelgänger. Als ik de hele tijd mensen om me heen zou hebben, zou ik daar wel kriegel van worden eigenlijk. Maar ik vind het wel heel leuk als er wat gescharrel om me heen is en ik ook iets voor ze moet doen, dus een beetje moet zorgen.”

Stok achter de deur

Maud blijkt samen met haar ex nog een hond te delen, genaamd Ben. De viervoeter zou ervoor zorgen dat ze wat socialer is. “Als ik niet met Ben zou gaan wandelen, zou ik eigenlijk helemaal niet wandelen en kwam ik ook die mensen niet tegen die ook met hondjes lopen. Het is een stok achter de deur om een beetje gezellig te zijn.”

Nieuwsgierig naar de aflevering met Maud? Je kunt ‘m hier terugkijken.

Bron: RTL Boulevard