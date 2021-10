Maxim Hartman openhartig over verlies van zoon: “Meest kloterige aan vaderschap”

Als Pepijn hem vraagt naar het verlies van zijn zoon, antwoordt Maxim: “Dat is ook vaderschap. Dat vond ik vroeger al het meest kloterige aan vaderschap: dat het je kwetsbaar maakt.” Maxim is naar eigen zeggen verder redelijk onkwetsbaar. “Als je kinderen iets overkomt... als een ander je kind iets aandoet, kan je die nog met een bijl doormidden klieven. Maar leukemie... wie pak je dan? Dat is lastig.”

Alsnog instorten

Opvallend genoeg geeft Maxim aan dat het verlies zelf hem ‘gek genoeg is meegevallen’. “Je hoort altijd dat je helemaal naar de tyfus gaat, maar dat is niet zo.” Als Pepijn hem vraagt of het verdriet dan misschien nog later komt, beaamt Maxim dat dit zomaar zou kunnen. “Dat weet je nooit. Het kan ook zijn dat ik nog helemaal instort.”

Bron: Podcast Vad3r