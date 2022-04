Máxima & co. swingen en zingen op Koningsdag 2022

Koningsdag werd in Maastricht gevuld met muziek, en de koninklijke voetjes gingen van de vloer. Het motto van deze dag is niet voor niks ‘Leef Mestreech.' Koningin Máxima danste bij aankomst al meteen mee met de dj’s Lucas & Steve. En dat op haar naaldhakken van ruim tien centimeter hoog.

Voetjes van de vloer tijdens Koningsdag

Onderweg door de stad werd de koninklijke familie vaak ten dans gevraagd en dat liet Máxima zich geen twee keer zeggen. Ook Willem-Alexander en de prinsessen stortten zich in een uitbundige dans. Met de dansmoves van deze familie zit het wel goed.

De familie danst gezellig mee. #koningsdag pic.twitter.com/TGpvQ2huY5 — Marouscha van de Groep (@marouschavdg) 27 april 2022

Bij aankomst op het Vrijthof stond André Rieu met zijn gevolg klaar om de koninklijke familie te vermaken. Wat goed lukte, want Willem-Alexander walste vrolijk, al is het zittend, met Rieu en zijn orkest mee. ‘Sjoenkelend,' noemen ze dat in de stad in het zuiden. De armen werden zelfs in elkaar gehaakt en er was tijd voor een klein hapje en drankje.

Máxima en de prinsessen zingen Cielito Lindo

Tot slot zetten de artiest en zijn orkest speciaal voor Máxima nog het Zuid-Amerikaanse Cielito Lindo in. De koningin zong vervolgens uit volle borst in het Spaans mee, sámen met de prinsessen. Het was al bekend dat Máxima regelmatig Spaans spreekt met haar dochters, en vandaag was het resultaat daarvan dus te zien.

De rondgang door de stad eindigde ook weer dansend op het podium bij zanger Rowwen Hèze, waar de voltallige familie de handen op elkaar zette voor het bekende lied Kwestie van geduld.