Maandagavond vond het jaarlijkse Koningsdagconcert plaats in Theater aan het Vrijthof in Maastricht. De koning en de koningin bieden dit concert jaarlijks aan, aan de mensen die betrokken zijn bij de organisatie van Koningsdag.

Máxima kiest voor fluweel

Een avondje uit in Maastricht, dat je ook nog eens zelf hebt georganiseerd, vraagt natuurlijk om een mooie outfit. Koningin Máxima koos voor een jurk die ze eerder droeg tijdens een staatsbezoek aan Kaapverdië in 2018. De bordeauxrode fluwelen jurk is een ontwerp van het Griekse label Zeus + Dione, zeer waarschijnlijk gekocht tijdens een van de vakanties van de koninklijke familie in Griekenland.

Sexy jurk

Op het eerste gezicht lijkt de jurk heel degelijk en misschien wel een tikkie saai, maar niets is minder waar. De splitten in de mouwen van de jurk maken het net wat spannender. En best sexy, voor koninklijke begrippen, kijk maar op de foto hieronder.

