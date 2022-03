De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat Koningin Máxima erevoorzitter van MIND Us wordt. Vorig jaar zei Koningin Máxima tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje al dat ze zich de komende tien jaar extra wil inzetten voor projecten die zich bezighouden met mentale gezondheid. “Vijftig worden is wel wat”, zei ze daar toen over. “Een goed moment om te bedenken: ‘wat wil ik doen in de komende tien jaar?’ De afgelopen tien jaar heb ik met succes heel veel werk gedaan voor muziekeducatie. Nu wil ik hier de komende tien jaar heel veel energie in steken.”

Belangrijk onderwerp

Mentale gezondheid is ook een belangrijk onderwerp voor de koningin omdat haar jongste zusje Inés kampte met depressies. In 2019 maakte zij een einde aan haar leven. “We hebben met ons beste kunnen geprobeerd haar te begeleiden, maar de realiteit is dat je geen professional bent (...) We hebben ons best gedaan, in die tijd wisten we niet beter", zei ze daarover in een televisie-interview met Matthijs van Nieuwkerk.

Veerkrachtig ontwikkelen

De stichting Mind Us wil jongeren helpen om grip te krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig te ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Aansluitend aan de lancering van de stichting zal koningin Máxima een korte toespraak geven.

Bron: Koninklijkhuis.nl, Blauwbloed.eo