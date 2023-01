Máxima kaart dít belangrijke probleem van vrouwen aan

Máxima is momenteel in het Zwitserse Davos voor het jaarlijkse WEF, een bijeenkomst met CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten. Ze schoof daar aan bij een gesprek over financiële inclusie.

Geen bankrekening

Daar nam onze koningin een moment om de financiële weerbaarheid van vrouwen aan te kaarten. Lang niet alle vrouwen hebben namelijk toegang tot een bankrekening, telefoon of identiteitsbewijs - de dingen die je nodig hebt om je geldzaken goed te regelen. De bittere waarheid is dat het grootste deel van de 1,4 miljard mensen die geen bankrekening hebben, vrouw is. Daar moet aandacht voor zijn, vindt de koningin.

Prima geregeld

Nu hebben we in Nederland onze bankzaken doorgaans prima geregeld, maar dat wil niet zeggen dat in ons land geen financiële genderkloven zijn. In 2021 was bijvoorbeeld 34 procent van de Nederlandse vrouwen niet financieel zelfstandig, terwijl 75 procent zei dat wel te willen zijn.

Minder werken

Het verschil in inkomen wordt vooral duidelijk wanneer er kinderen komen. Dit betekent vaak een kantelpunt in de carrière van vrouwen. Bijna de helft van de moeders gaat minder werken of stopt helemaal, terwijl verreweg de meeste vaders dezelfde uren blijven werken als voorheen. Dat is niet gek, als je bedenkt dat vrouwen nog steeds anderhalf keer meer tijd besteden aan het huishouden én vaak de mental load dragen, zoals het plannen van feestjes, het regelen van cadeaus en het maken van boodschappenlijstjes.

Op haar voorwaarden

Toch wil meer dan de helft van de vrouwen met deeltijdbanen best meer werken, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Als zij hun werk beter zouden kunnen combineren met hun privéleven, bijvoorbeeld. Of als kinderopvang beter of goedkoper zou zijn.

Bron: ANP, Metro

Het is wel zo fijn om te weten hoe je geldzaken ervoor staan, nu en in de toekomst. LibelleTV vroeg financieel adviseur Ranti waar je op moet letten bij het opbouwen van pensioen.