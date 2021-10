Máxima laat met deze mooie jumpsuit zien dat tweed weer hip is

Het lijkt erop dat onze koningin voor deze werktrip heeft geshopt. Bij de Griekse designer Costarellos is ze bijzonder goed geslaagd.

It looks to us that Queen Maxima is wearing a new jumpsuit from @costarellos today in Rome. https://t.co/ypsZJEBtnB pic.twitter.com/TnIbhocEsF — UFO No More (@ufonomore) 30 oktober 2021

Máxima in een tweed jumpsuit

Voor een zakelijke gelegenheid als deze gaat Máxima meestal voor een goedzittende jurk (laten we deze mooie maxi-jurk niet vergeten) of pak, maar voor de G20 top kiest ze een jumpsuit uit in een mooie donkerblauwe tweed-stof: één van de trends van dit moment.

Kosten noch moeite worden gespaard voor Máxima's garderobe tijdens deze werkreis. In een modeland als Italië komt Máxima namelijk niet opdagen in een look van vorig seizoen. De Costarellos jumpsuit - model Emilia - die ze vandaag draagt is prachtig, maar heeft óók een flink prijskaartje. Online gaat-ie voor € 1.465 over de toonbank. Ondanks de prijs heeft menig modeliefhebber haar oog al op het item laten vallen. Op sommige plekken is de jumpsuit al uitverkocht. Hier is-ie nog wel beschikbaar.

Of Angela Merkel Máxima in de onderstaande video complimenteert op haar waanzinnige outfit is niet bekend, maar alleen al hun begroeting (een ‘boks’) is de moeite waard om te bekijken.

Speech

In aanwezigheid van regeringsleiders vertelt onze koningin onder andere over wat nodig is voor herstel en groei van het midden- en kleinbedrijf en hoe het mkb financieel weerbaarder gemaakt kan worden. Ook gaat Máxima in haar toespraak onder meer in op het belang van innovatieve financieringsvormen voor bedrijven die bij een bank geen lening kunnen krijgen. Dit belemmert hen in hun groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook vraagt zij aandacht voor het coachen van ondernemers om de bedrijfsvoering te verbeteren en de productiviteit te vergroten.

Bekijk de speech van Máxima hieronder terug.

